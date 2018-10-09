Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия

На международной выставке "Оружие и безопасность" Украина представила бронетранспортер БТР-70, который модернизировало предприятие "Житомирский бронетанковый завод".

Машину впервые показывают во время выставки "Оружие и безопасность". Обновленный БТР-70Д (GM) получил новые двигатели от американской корпорации General Motors и боевой модуль "Дельта" с 23-мм автоматической пушкой и цифровой системой управления огнем. Об этом говорится на сайте Укроборонпрома.

Фото: ukroboronprom

"Благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л.с., что на 50 л.с. больше обычного БТР-70. А максимальная скорость - на 20 км / ч больше, до 100 км / ч . ремоторизацией значительно повысила удельную мощность БТР, его мобильность на поле боя и надежность боевой машины ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11,6-тонный БТР-70Д (GM) оснащен новым боевым модулем "Дельта", вооруженный 23-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

"Новый боевой модуль по своему вооружению превышает штатное вооружение БТР-70, на который установлен 14,5-мм и 7,62-мм пулеметы. Боевой модуль" Дельта "оснащен современной цифровой многофункциональной системой управления огнем с тепловизионной камерой, лазерным дальномером, стабилизатором вооружения и системой захвата и сопровождения целей. На БТР-70Д могут быть установлены иные боевые модули, в зависимости от желания заказчика", - говорится в сообщении.

На выставке также представили новую боевую машина получила название БМ-21 УМ "Берест". Она предназначена для замены БМ-21 "Град", стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины.

"Одной из особенностей" Береста "стала цифровая система управления огня, которая проводить подготовку к стрельбе, в частности - топогеодезическую привязку, не покидая кабины. Отмечается, что благодаря этому расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде", - сообщается.

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В технических характеристиках указывается, что "Берест" установлен на новом шасси от "КрАЗ" - 5401НЕ с колесной формулой 4х4. Новое шасси имеет компоновку "кабина над двигателем" и оборудовано двухрядной четырехдверной кабиной, которая позволяет разместить расчет и всю необходимую аппаратуру управления огнем.

"Берест", по сравнению с "Градом", имеет значительно меньшую стоимость и большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня", - сообщается.

На военном аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовали международные военные учения "Чистое небо-2018". В тренировках примут участие военные 9 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.