Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео

Вертолет ВСУ сбил беспилотник боевиков. Фото: ООС

Военные показали захватывающее видео, на котором вертолет Вооруженных сил Украины сбил российский беспилотник "Орлан-10".

Дрон маневрировал, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24. Экипаж очередного вертолета взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло ", - говорится в сообщении.

Беспилотник сбили в районе населенного пункта Боровское. Позже наземные подразделения ВСУ нашли его обломки.

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В Донецкой области сотрудники контрразведки СБУ задержали боевика ДНР. Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям.