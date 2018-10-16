МиГи, "Иглы", смертоносный "Жнец": показали совместные с НАТО авиаучения

В Украине проходят самые масштабные за всю историю страны международные авиационные учения "Чистое небо 2018".

Воздушные бои начались с первого дня учений. Украинские-американские маневры стартовали 8 октября, на двух военных аэродромах - в Гавришовке Винницкой области и Староконстантинове Хмельницкой, передает "Думская".

Фото: Сергей Смоленцев / "Думская"

"Американская сторона отправила в Украину семь истребителей F-15C / D и тяжелый ударный беспилотник MQ-9 Reaper (" Жнец "). Военно-транспортные C-130J Super Hercules и C-17 Globemaster III сделали несколько десятков рейсов, чтобы доставить снаряжение и оборудования до тягачей, заправщиков, генераторов и систем жизнеобеспечения ", - говорится в сообщении.

В маневрах также принимают участие польские и румынские пилоты на истребителях F-16.

"С украинской стороны задачи выполняют Су-27М1 / УБМ, МиГ-29МУ1 / УБ, Су-25М1К / УБК, Су-24М / МР и Л-39 из пяти авиационных бригад, транспортная авиация на Ан-26 и Ил-76 и самолет аэромедицинской эвакуации Ан-26 Vita. Также задействована армейская авиация на вертолетах Ми-8 и несколько спецподразделений ", - сообщается.

Отмечается, что в тренировках "Чистого неба" принимают участие чуть более 700 человек.

"Ознакомительные полеты смешанных экипажей на украинском и американских "Спарк" начались с первого дня учений - по учебные воздушные бои. Сначала наши" сражались "с американцами, а потом и с польскими F-16, взлетевшие с авиабазы ​​Щецин. Поляки дозаправились над украинской территории от американских "дойных коров" (воздушных танкеров) KC-135, провели дальний воздушный бой с Су-27 ВСУ и условно атаковали наземные объекты", - сообщается.

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В свою очередь, американские истребители взлетали в Румынию, чтобы провести воздушный поединок с румынскими F-16. Осуществляли дозаправку от своих KC-135. Кроме того, F-15С сопровождали ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков.

"Были новые ближние и дальние воздушные бои между F-15C, Су-27 и МиГ-29 - как одиночные, так и групповые. Благодаря более современной радиоэлектронике, американцы выигрывают поединки в дальних воздушных боях, но наша техника более маневренная, поэтому имеет преимущество на небольшом расстоянии ", - указывается.

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо - 2018" состоится в Украине 8-19 октября. Тренироваться в Хмельницкую и Винницкую области прибыли самолеты из 10 стран НАТО.