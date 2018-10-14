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понедельник, 15 октября 2018 08:30

Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
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На марш ко дню основания УПА вышли около 20 000 националистов, они прошлись от Владимирской улицы до Европейской площади
Фото: Gazeta.ua
На марш ко дню основания УПА вышли около 20 000 националистов, они прошлись от Владимирской улицы до Европейской площади
На марш ко дню основания УПА вышли около 20 000 националистов, они прошлись от Владимирской улицы до Европейской площади
На марш ко дню основания УПА вышли около 20 000 националистов, они прошлись от Владимирской улицы до Европейской площади
На марш ко дню основания УПА вышли около 20 000 националистов, они прошлись от Владимирской улицы до Европейской площади

Сегодня около 20 тыс. человек прошлись по улицам Киева по случаю 76-й годовщины со дня основания Украинской повстанческой армии.

Как это было в материале Gazeta.ua.

В 15:30 от памятника Тарасу Шевченко на ул. Владимирской в ​​Киеве собирается несколько тысяч человек из Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов, ОУН, С14, ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры. В руках держат украинские и красно-черные флаги. Разворачивают плакаты с лозунгами "Вернем Украину украинцам", "Свободу пленным". К монументу выходит лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок. Люди приветствуют его, просят сфотографироваться.

"Националисты должны стать едиными и построить государство без холопа и господина. Наша цель - быть последним поколением, которое боролись за независимость, - говорит Олег Тягнибок. - Наши дети и внуки должны жить в Украине, а не бороться за нее. Ради этого националисты должны объединиться и бороться вместе. Чтобы ускорить этот процесс и достичь понимания единства, я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Предлагаю рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в президенты от всех националистов Руслана Кошельницкого - человека с опытом, бывшего нардепа, который воевал на Донбассе".

Люди аплодируют.

В 16:00 участники марша отправляются к Европейской площади. Рядом с Тягнибоком идут народные депутаты Михаил Головко, Олег Осуховский. В руках держат хризантемы. С ними лидер Правого сектора Андрей Тарасенко и командир Добровольческого украинского корпуса Андрей Стемпицкий. По дороге к колонне присоединяются и прохожие. В марше принимают участие около 20 тыс. человек.

Украинцы уже не отдадут своего

"Украинцы должны чтить свои праздники и прогнать московское чудовище со своей земли. Должны стать хозяевами на нашей Родине, - говорит 47-летний Станислав Журавель, член областного совета общества "Просвита" из Чернигова. В руках держит флаг красно-черный флаг.

- Приезжаю в этот день в Киев с 90-х годов. Некоторые боялись тогда, что можем вернуться в Союз. А мы говорили - не вернемся, Украина была и будет свободной. С тех пор выросло наше национальное сознание. Украинцы уже не отдадут своего. Мы обязательно победим, потому что Богородица и Бог не работают на агрессора ".

Впереди колонны идут военные. Много людей со своими семьями. Меньших детей несут на руках. Одетые в вышиванки. Все вместе скандируют "Слава Украине!" и "Украина превыше всего".

"Учить детей любить Родину так же важно, как учить читать книги. Нужно делать это с детства. Марш УПА не может оставить равнодушным человека, который считает себя гражданином", - говорит 44-летний Виталий Брик из Черкасс. На марш приехал с дочерью 8-летней Полиной.

Нет универсальной кнопки, чтобы победить. Нужно бороться за каждую мелочь

"Приехал на марш набраться духу и почтить героев, которые не вернулись с войны и тех, кто боролся за украинскую независимость 200 или 300 лет назад, - рассказывает 40-летний Тарас Синяговский из Полтавы. Он депутат городского совета, был пулеметчиком батальона "Айдар" . Едва заметно хромает на правую ногу.

- Люди стремятся комфорта и безмятежности. Но когда продаются за гречку не понимают, что за этот "комфорт" отдают жизнь своих детей. Иногда надо сегодня пожертвовать, чтобы завтра иметь будущее.

Этот марш - гвоздь в гроб Российской Федерации. Они боятся националистов. Украинцы должны объединиться ради победы, идти вместе. Работать на победу в своих районных и городских советах, воспитывать детей. Выигрываем каждый раз, когда пенсионер не продается за килограмм гречки. Когда бабушки у подъезда радуются украинской независимой церкви".

Нет универсальной кнопки, чтобы победить. Нужно бороться за каждую мелочь

Участники марша несут таблички с названиями своих городов. Среди других выделяется табличка с надписью "Кропивницкий". Ее несет женщина лет 60-ти. Работает воспитательницей в одном из детских садов. Имени не называет.

"Это табличку сделали сразу после переименования города. Больше новое название любят дети. Вместо "Кировоград" специально читают "Кропивницкий". Старое употребляют только пророссийски настроенные люди. Некоторые даже называют город как в Российской империи - Елизаветград".

Несет маленький букет колосков. Освятила его во Владимирском соборе

Среди колонны 10 человек несут трехметровый красно-черный флаг.

"Чувствую гордость, что сегодня Степан Бандера может быть героем. Что могу поднимать украинские флаги - сине-желтый и красно-черный, - рассказывает киевлянка 35-летняя Екатерина. В руке несет маленький букет колосьев, который посвятила во Владимирском соборе - чтобы в семье было благополучие и счастье.

- Мы должны показать, что никто не ждет захватчиков и кланяться им не будет. Надеюсь, каждый год людей будет выходить все больше и больше. Так покажут, что они не малороссы и достойные украинцы".

39-летний Владислав Дроздов приехал из Бердянска Запорожской области. На левом плече имеет шеврон Новоспасивського казацкого куреня имени Махно, на правом - "Правого сектора".

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"Каждая небольшая победа в войне с Россией ведет к общей победе. 300 лет угнетения украинцев вылилось в то, что и наша церковь также была подавлена. Сейчас она начала освобождаться от этого. Значит и Украины также выйдет и из-под гнета Москвы. Чем больше сражений мы выиграем, тем быстрее закончится война ".

За 2 часа марш завершается на Европейской площади. На сцене выступает лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он объявляет минуту молчания для почтения Небесной сотни и погибших воинов.

Мероприятие заканчивается рекордным исполнением гимна ОУН "Зродились ми великої години" и концертом группы "Кому вниз".

14 октября 1942 считается днем, когда создали Украинскую повстанческую армию. Праздник Покрова выбрали, поскольку повстанцы продолжали освободительную борьбу за независимость, основанную запорожскими казаками. Для украинского казачества Покрова Пресвятой Богородицы была самым большим праздником, поскольку они верили в ее личную защиту и протекцию.

С 2014-го указом президента Петра Порошенко на Покров отмечаются День защитника Украины.

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