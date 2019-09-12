Голова в чем-то: подросток покорил Instagram эффектными селфи

16-летний Артем Матюшенко из села Шрамкивка Драбивского района Черкасской прославился в Іnstagram своими неординарными селфи #голова_в_чомусь.

Автор: instagram.com/_artemko Артем фотографирует на улице, поскольку камера в помещении снимает хуже

Парень смастерил специальную форму из пенопласта. У нее накладывает заранее приготовленный реквизит и продвигает голову в отверстие посередине. На фото создается впечатление, что Артем зарыт в яблоках, картофеле или цветах, видно только лицо, пишет hromadske.ck.ua.

"Мне нравится фотографировать. Показываю свои работы, чтобы люди покритиковали и я мог потом себя усовершенствовать. Так постепенно из-за "сарафанного радио" у меня начали заказывать фотосессии. В селе появились клиенты - начал зарабатывать", - рассказывает парень.

Автор: instagram.com/_artemko Парень смастерил для фото специальную форму из пенопласта

Фотографирует уже около 2 лет. Снимает на Canon. К нему имеет два объектива.

"Я - обычный парень из деревни и у меня простая камера, но вот что я ею произвожу. Отварил макароны и выложил их на форму. А тут как раз мама пришла домой с работы, принесла сосисок. Наколол на вилку и добавил к макаронам. Получилось намного эффектнее, чем задумывал. Эта фотография стала популярной. Ее увидели более 40 тыс человек", - делится Матюшенко.

Автор: instagram.com/_artemko 16-летний Артем Матюшенко прославился в Іnstagram своими неординарными селфи

Артем фотографирует на улице, поскольку камера в помещении снимает хуже, чем при дневном освещении. Поэтому летом делать такие фотографии значительно проще.

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"Сейчас тепло - можешь лечь на травке. А зимой я клал деревянную дощечку на снег, а на нее - мешки. После такой фотосессии в 15 градусный мороз еще долго отходил - была температура. Такие побочные эффекты моих съемок".

Образ героя фотографий # голова_в_чомусь таки изменится. Парню сняли брекеты. Артем говорит: они добавляли изюминку. Теперь придется придумывать новую фишку.

Художница из Беларуси Надежда Матиевська создает невероятные картины собственными обнаженной грудью. Женщина не планировала становиться художницей, занималась музыкой. Потом пошла на курсы актерского мастерства, которые раскрыли ее сокровенные желания.