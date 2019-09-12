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пятница, 13 сентября 2019 02:24

Голова в чем-то: подросток покорил Instagram эффектными селфи

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16-летний Артем Матюшенко из села Шрамкивка Драбивского района Черкасской прославился в Іnstagram своими неординарными селфи #голова_в_чомусь.

Автор: instagram.com/_artemko
  Артем фотографирует на улице, поскольку камера в помещении снимает хуже
Артем фотографирует на улице, поскольку камера в помещении снимает хуже

Парень смастерил специальную форму из пенопласта. У нее накладывает заранее приготовленный реквизит и продвигает голову в отверстие посередине. На фото создается впечатление, что Артем зарыт в яблоках, картофеле или цветах, видно только лицо, пишет hromadske.ck.ua.

"Мне нравится фотографировать. Показываю свои работы, чтобы люди покритиковали и я мог потом себя усовершенствовать. Так постепенно из-за "сарафанного радио" у меня начали заказывать фотосессии. В селе появились клиенты - начал зарабатывать", - рассказывает парень.

Автор: instagram.com/_artemko
  Парень смастерил для фото специальную форму из пенопласта
Парень смастерил для фото специальную форму из пенопласта

Фотографирует уже около 2 лет. Снимает на Canon. К нему имеет два объектива.

"Я - обычный парень из деревни и у меня простая камера, но вот что я ею произвожу. Отварил макароны и выложил их на форму. А тут как раз мама пришла домой с работы, принесла сосисок. Наколол на вилку и добавил к макаронам. Получилось намного эффектнее, чем задумывал. Эта фотография стала популярной. Ее увидели более 40 тыс человек", - делится Матюшенко.

Автор: instagram.com/_artemko
  16-летний Артем Матюшенко прославился в Іnstagram своими неординарными селфи
16-летний Артем Матюшенко прославился в Іnstagram своими неординарными селфи

Артем фотографирует на улице, поскольку камера в помещении снимает хуже, чем при дневном освещении. Поэтому летом делать такие фотографии значительно проще.

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"Сейчас тепло - можешь лечь на травке. А зимой я клал деревянную дощечку на снег, а на нее - мешки. После такой фотосессии в 15 градусный мороз еще долго отходил - была температура. Такие побочные эффекты моих съемок".

Образ героя фотографий # голова_в_чомусь таки изменится. Парню сняли брекеты. Артем говорит: они добавляли изюминку. Теперь придется придумывать новую фишку.

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ДА, Я З СЕЛА. ⠀ "Шо?!" Приблизно така реакція у всіх, хто про це дізнається. Мене звати Артем(@_artemko) - хлопчик з села, баяніст, і мені всього 15 років. Живу у маленькому селі на Черкащині - Шрамківка. Я вже маю цілих 15 тисяч супер підписників. ⠀ Я фотографую, обробляю фотографії та вчу робити це своїх підписників. Те, що ти можеш побачити у мене у профілі це результат 2-х років 😅 ⠀ •#голова_в_чомусь - тут можеш бачити куди я засовую голову. •#артемко_обробка - тут вчу обробляти фото . •в сторіз регулярно рекламую своїх підписників:) ⠀ Тому якщо цікаво - чекаю на тебе ❤ @_artemko @_artemko @_artemko

Публикация от АРТЕМКО з КОЛХО'ZA (@_artemko)

Художница из Беларуси Надежда Матиевська создает невероятные картины собственными обнаженной грудью. Женщина не планировала становиться художницей, занималась музыкой. Потом пошла на курсы актерского мастерства, которые раскрыли ее сокровенные желания.

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