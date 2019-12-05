Франция и Германия не будут подталкивать Зеленского до неразумных уступок - посол Стивен Пайфер

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа не отразится на поддержке Украины. Так считает сотрудник Stanford University (США), посол Стивен Пайфер. Об этом он сказал в видеообращении к Безопасности Форума молодых лидеров, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.
Находясь в Украине, он слышал опасения что процедура импичмента подорвет поддержку, которую США оказывают Украине.
"Я верю, что американская поддержка Украины есть и остается сильной. Она сильная и в части Конгресса, где Украине оказывают большую поддержку как республиканцы, так и демократы. Чиновники Государственного департамента, Министерства обороны, национальной безопасности, те должностные лица, которые ежедневно определяют американскую политику, они понимают, что Украина и ее успех важные для американской национальной безопасности", - отметил он.
Пайфер добавил, что переговоры в "нормандском формате" - хорошая возможность понять, действительно ли стороны конфликта хотят достичь мирных договоренностей.
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"До сих пор складывалось впечатление, что Кремль хотел бы, чтобы конфликт в Донбассе продолжался. Считая, что это поможет сохранить давление на Киев и сделать сложным для Украины процесс реформ и постройки современной успешной страны. Но все же есть смысл попробовать, имеет ли Кремль какую-то готовность к миру", - подчеркнул он.
По мнению Пайфера, европейцы хотят, чтобы конфликт в Донбассе закончился и поэтому определенное давление на Украину может быть. "Но я не думаю, что Франция и
Германия будут подталкивать президента Зеленского к глупым уступкам ", - считает посол.
Он также подчеркнул важность сохранения минских соглашений, чтобы Европа продолжала находиться в мирном процессе, в также сохраняла санационное давление на Россию.
5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летие подписания Будапештского меморандума.
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