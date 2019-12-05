Франция и Германия не будут подталкивать Зеленского до неразумных уступок - посол Стивен Пайфер

Стивен Пайфер считает, что переговоры в "нормандском формате" - хорошая возможность понять, действительно ли стороны конфликта хотят достичь мирных договоренностей

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа не отразится на поддержке Украины. Так считает сотрудник Stanford University (США), посол Стивен Пайфер. Об этом он сказал в видеообращении к Безопасности Форума молодых лидеров, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

Находясь в Украине, он слышал опасения что процедура импичмента подорвет поддержку, которую США оказывают Украине.

"Я верю, что американская поддержка Украины есть и остается сильной. Она сильная и в части Конгресса, где Украине оказывают большую поддержку как республиканцы, так и демократы. Чиновники Государственного департамента, Министерства обороны, национальной безопасности, те должностные лица, которые ежедневно определяют американскую политику, они понимают, что Украина и ее успех важные для американской национальной безопасности", - отметил он.

Пайфер добавил, что переговоры в "нормандском формате" - хорошая возможность понять, действительно ли стороны конфликта хотят достичь мирных договоренностей.

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"До сих пор складывалось впечатление, что Кремль хотел бы, чтобы конфликт в Донбассе продолжался. Считая, что это поможет сохранить давление на Киев и сделать сложным для Украины процесс реформ и постройки современной успешной страны. Но все же есть смысл попробовать, имеет ли Кремль какую-то готовность к миру", - подчеркнул он.

По мнению Пайфера, европейцы хотят, чтобы конфликт в Донбассе закончился и поэтому определенное давление на Украину может быть. "Но я не думаю, что Франция и

Германия будут подталкивать президента Зеленского к глупым уступкам ", - считает посол.

Он также подчеркнул важность сохранения минских соглашений, чтобы Европа продолжала находиться в мирном процессе, в также сохраняла санационное давление на Россию.

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летие подписания Будапештского меморандума.