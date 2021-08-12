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четверг, 12 августа 2021 15:12

Добывали известняк: в Украине уничтожили уникальную достопримечательность, которой 5 млн лет

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Добывали известняк: в Украине уничтожили уникальную достопримечательность, которой 5 млн лет
Останцы Сарматского моря располагались в окрестностях села Галущинцы. Фото: Украинское Природоохранная Группа

В Тернопольской области почти уничтожили уникальную геологическую достопримечательность Останцы Сарматского моря. Ей более 5 млн лет.

Это случилось из-за добычи известняка, сообщила Украинская природоохранная группа в Facebook.

"Речь идет о фрагменте стены карьера высотой до 20 метров. Стенка состоит из плотных известняков миоценового периода (более пятимиллионная древность) с остатками водорослей, моллюсков, мшанок и кораллов", - написали в сообщении.

Участок, где расположен геологический памятник природы и имеющий с 1983 года природоохранный статус, отдали в аренду ООО "Тернопольский карьер", говорят экологи.

"Сейчас памятник полностью уничтожен. На его месте продолжается разработка породы", - отметили активисты.

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Останцы Сарматского моря располагались в окрестностях села Галущинцы. Это барьерный риф с остатками древних организмов. При формировании Карпат вся окружающая территория поднялась, в результате чего уровень воды в море уменьшился, а бывший подводный риф оказался на поверхности.

В Днепропетровской области черные археологи начали копать на объектах "Большого строительства". Люди с металлоискателями пришли на строительство трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка". Археолог Дмитрий Тесленко сообщил: в ходе исследования древних поселений на строительстве трассы находок из металла почти нет. Ученые нашли ямы, которые выкопали черные археологи.

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