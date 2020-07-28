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вторник, 28 июля 2020 12:53

Для любителей украинской музыки обновили давнюю лирическую песню

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Для любителей украинской музыки обновили давнюю лирическую песню
Виктор Винник и МЭРИ выпустили ремикс на песню "Чому болиш?"

Продолжается карантинное лето. В конце марта музыканты Виктор Винник и МЭРИ издали 5-й студийный альбом "Снайперы-Амуры", записали карантинную версию старого хита "Меридианы", а также сняли клип на 1-й сингл из будущего альбома - песню "Бувай ми здорова".
В планы музыкантов вмешался случай.

"Мне написал киевский музыкант Юрий Дивисенко, который работает под неймом ReciDevist, и представил варианты ремикса на наш трек "Чому болиш?.." Несмотря на то, что я никогда не планировал делать танцевальную версию этой песни, потому что она, по-моему, слишком лирическая и личностная, но когда услышал предложенные наработки, мне понравилось и я согласился на сотрудничество. По стилистике ремикс напомнил мне 90-е и музыку Роберта Майлза. Кстати, песня "Чому болиш?.." написана в 1998-м", - рассказал Виктор Винник.

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Чтобы представить новое творение, которое теперь называется Виктор Винник и МЭРИ - "Чому болиш?.." / ReciDevist REMIX/, встал вопрос видеоряда. И поскольку видеоклип на песню уже существует, его снял в 2017-м киевский клипмейкер Влад Разиховский, команда решила сделать лирик-видео. Это первое официальное лирик-видео за всю историю МЭРИ. За основу взяли кадры из оригинального клипа, с этой работой прекрасно справился давний знакомый Виктора Винника и МЭРИ - музыкант, продюсер и режиссер Ярослав Баран, известный как певец Ярек.
Теперь проникновенную и чувствительную песню "Чому болиш?.." в новом звучании смогут услышать и увидеть все поклонники украинской музыки.

Виктор Винник и МЭРИ записали кавер на невероятно популярный шлягер 20-х годов прошлого века - песню "Бувай ми здорова".

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