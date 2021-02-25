Депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском - вмешались силовики

Языковой скандал в горсовете Черкасс. Фото: provce.ck.ua

Депутату городского совета в Черкассах от ОПЗЖ Александру Замирайло понадобился переводчик во время заседания 25 февраля.

Им стал секретарь горсовета Юрий Тренкин, который помог перевести с русского на украинский язык, пишет "Про Все.ck.ua".

Причиной конфликта стало нежелание Замирайло обратиться к депутатам на украинском. Несмотря на регламент, он продолжил выступление на русском.

Поведение депутата возмутила активистов. Полиции даже пришлось стать между ними и депутатом.

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Депутат горсовета Харькова от ОПЗЖ Андрей Лесик тоже отказался выступать на украинском и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот. В результате депутаты и активисты оттолкнули Лесика от трибуны. В зале начали скандировать: "Чемодан - вокзал - Россия".