Читатель подарил библиотеке 50 книг

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2709
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 94828
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 756
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1827
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1548
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 873
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3861
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8820
Фото
Все фото
8
14
9
17
5
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Археологи рассказали о столице Белой Хорватии на территории Украины
Археологи рассказали о столице Белой Хорватии на территории Украины
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Показали, как будет выглядеть ледовая арена с офисными помещениями
Показали, как будет выглядеть ледовая арена с офисными помещениями
Видео
Все видео
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Открыли приют для медведей
Открыли приют для медведей
"Что за родители? Возле ребенка колоться" - на видео зафиксировали семейную пару наркоманов
"Что за родители? Возле ребенка колоться" - на видео зафиксировали семейную пару наркоманов
8-летний ребенок выпрыгнул с 4-го этажа закрытой квартиры
8-летний ребенок выпрыгнул с 4-го этажа закрытой квартиры
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1449
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3366
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25003
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1287
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 09:40

Читатель подарил библиотеке 50 книг
6

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено библиотекой
 

15 июля во Львовской центральной городской библиотеке им. Леси Украинки читатели обменивались книгами.

"Библиотеки, чтобы быть актуальными и востребованными в современном обществе, должны менять формат и становиться центрами социальных инициатив, а не только стандартными библиотеками, - говорит организатор книжного обмена Анастасия Введенская. - После предыдущего обмена книгами у нас появились новые постоянные посетители. На событие мы предоставляем участникам возможность освободить полки домашней библиотеки, сэкономить деньги и выбрать интересные книги. Также мы хотим познакомить людей с новым форматом библиотек, где играет музыка, где весело, где есть возможность пообщаться, выпить чай, полистать книгу на диване".

Организаторы также охотно принимали поврежденные книги. Их используют для эко-мастер-классов. Среди всех, принесенных на обмен, дополнительно разыграли 5 книг среди участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выставку посвятили заупокойной мессе Моцарта

Автор: Фото предоставлено библиотекой
 

"Мне кажется, что возможность отдавать прочитанные книги и выбирать новые для себя, это мечта любого книголюба. Мне всегда не нравилась концепция буккросинга, когда ты обменивашь книги, но есть условие, что они не должны оставаться у тебя, то есть прочитал и передай дальше. Поэтому книгообмен в библиотеке мне кажется справедливым - сколько книг приносишь, столько же и можешь забрать. Также мне приятно, что таким образом я приобщаюсь к благотворительности и жертвую одну книгу в фонд библиотеки", - говорит постоянная посетительница Марьяна.

Участие в мероприятии бесплатное. Но библиотека принимала книги в подарок. Содержательное наполнение не должно было нести идеологических призывов и насилия. Все книги, которые не нашли новых владельцев на обмене, забирали владельцы или дарили библиотеке.

Предыдущий книжный обмен устраивали 16 марта. Предварительное событие посетили 40 участников, которые принесли примерно 1000 книг. На этот раз пришли полсотни читателей. Каждый приносил от 5 до 10 книг. Максимальное количество экземпляров от одного человека достигло 50 книг.

Автор: Валентина Рущак
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Читатель подарил библиотеке 50 книг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Полвека назад основали Intel

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

"Черный джаз для белых": в Америке прошел первый музыкальный фестиваль

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 160156
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 110818
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 94864
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 83774
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 59509
Львов
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
8
 Просмотров: 6507
Обладательницей эксклюзивной короны с трезубцем Мiss Ukrainian Canada-2018 стала фигуристка
Обладательницей эксклюзивной короны с трезубцем Мiss Ukrainian Canada-2018 стала фигуристка Просмотров: 153
Презентовали выставку о еврейской общине
Презентовали выставку о еврейской общине Просмотров: 63
С погибшими военными прощались на коленях
С погибшими военными прощались на коленях Просмотров: 999
Украинские футболисты победили поляков
Украинские футболисты победили поляков
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
4
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 270
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua