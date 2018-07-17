Читатель подарил библиотеке 50 книг

Автор: Фото предоставлено библиотекой

15 июля во Львовской центральной городской библиотеке им. Леси Украинки читатели обменивались книгами.

"Библиотеки, чтобы быть актуальными и востребованными в современном обществе, должны менять формат и становиться центрами социальных инициатив, а не только стандартными библиотеками, - говорит организатор книжного обмена Анастасия Введенская. - После предыдущего обмена книгами у нас появились новые постоянные посетители. На событие мы предоставляем участникам возможность освободить полки домашней библиотеки, сэкономить деньги и выбрать интересные книги. Также мы хотим познакомить людей с новым форматом библиотек, где играет музыка, где весело, где есть возможность пообщаться, выпить чай, полистать книгу на диване".

Организаторы также охотно принимали поврежденные книги. Их используют для эко-мастер-классов. Среди всех, принесенных на обмен, дополнительно разыграли 5 книг среди участников.

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Автор: Фото предоставлено библиотекой

"Мне кажется, что возможность отдавать прочитанные книги и выбирать новые для себя, это мечта любого книголюба. Мне всегда не нравилась концепция буккросинга, когда ты обменивашь книги, но есть условие, что они не должны оставаться у тебя, то есть прочитал и передай дальше. Поэтому книгообмен в библиотеке мне кажется справедливым - сколько книг приносишь, столько же и можешь забрать. Также мне приятно, что таким образом я приобщаюсь к благотворительности и жертвую одну книгу в фонд библиотеки", - говорит постоянная посетительница Марьяна.

Участие в мероприятии бесплатное. Но библиотека принимала книги в подарок. Содержательное наполнение не должно было нести идеологических призывов и насилия. Все книги, которые не нашли новых владельцев на обмене, забирали владельцы или дарили библиотеке.

Предыдущий книжный обмен устраивали 16 марта. Предварительное событие посетили 40 участников, которые принесли примерно 1000 книг. На этот раз пришли полсотни читателей. Каждый приносил от 5 до 10 книг. Максимальное количество экземпляров от одного человека достигло 50 книг.