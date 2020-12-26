 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 243
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
1 Просмотров: 5139
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 513
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 450
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18477
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 882
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
7
26
18
5
8
Церковь сгорела дотла на Рождество, є постаждалі
Церковь сгорела дотла на Рождество, є постаждалі
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Во Львове торжественно зажгли главную елку
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
Видео
Все видео
Власти Львова против карантина выходного дня
Власти Львова против карантина выходного дня
"Мы тебя сделаем" - активисты привезли пианино для Зеленского
"Мы тебя сделаем" - активисты привезли пианино для Зеленского
Коммунальщики уничтожили мурал с изображением активистки Кати Гандзюк
Коммунальщики уничтожили мурал с изображением активистки Кати Гандзюк
Голый мужчина разгуливал по городу под дождем: показали фото и видео (18+)
Голый мужчина разгуливал по городу под дождем: показали фото и видео (18+)
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 378
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18477
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1332
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1980
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 234
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 17:08

Церковь сгорела дотла на Рождество, є постаждалі
7

  Комментировать

В Рождественский вечер 25 декабря дотла сгорела старая деревянная церковь в селе Грицеволя Радеховского района Львовской области.

О пожаре сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС во Львовской области.

На Львовщине сгорела деревянная церковь
Фото: lv.dsns.gov.ua
На Львовщине сгорела деревянная церковь
На Львовщине сгорела деревянная церковь
На Львовщине сгорела деревянная церковь
На Львовщине сгорела деревянная церковь

По данным СМИ, речь идет о храме Симеона Столпника (ПЦУ), построенный в 1948 году. Сообщение о пожаре в деревянной церкви по улице Шевченко, 22 в селе Грицеволя поступило в службу спасения "101" 25 декабря в 21:08. поступило сообщение о пожаре в Церковь построена из дерева, крытая железом, имела размер 14 × 10 м и высоту 15 м.

На пожар немедленно направили пожарных Радеховского, Бугского, Бродовского, Каменка-Бугского районов и оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины во Львовской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание храма было полностью охвачено огнем. Чрезвычайники, не теряя времени, приступили к ликвидации возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время празднования Рождества в торговом цетре погибло более 300 человек

Локализовать пожар удалось в 22:51, о полной ликвидации сообщили в 23:13. Пожарным удалось спасти от уничтожения огнем колокольню, но церковь сгорела дотла. На ликвидации пожара работали 8 единиц спецтехники и 34 спасателя.

В результате пожара пострадал 17-летний юноша - получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей. пострадавший отказался от госпитализации. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

25 декабря тела двух мужчин обнаружили на пожаре в пассажирском вагоне под Полтавой. Трагедия произошла на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныци".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковь сгорела дотла на Рождество, є постаждалі». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Первые казино возвели бандиты

Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

12-летняя сыграла одержимую дьяволом

В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Самое читаемое
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 5509
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 1 Просмотров: 5148
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 3708
2021 изменит ход жизни: астрологический прогноз для Козерогов
2021 изменит ход жизни: астрологический прогноз для Козерогов
 Просмотров: 3636
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 3546
Львов
Во Львове провели четвертую операцию по трансплантации сердца
Во Львове провели четвертую операцию по трансплантации сердца Просмотров: 189
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 1 Просмотров: 5139
Во Львове Украину оставили без Крыма
Во Львове Украину оставили без Крыма Просмотров: 630
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Во Львове торжественно зажгли главную елку
18
 Просмотров: 1215
Львовская филармония отметит 250-летие Бетховена
Львовская филармония отметит 250-летие Бетховена
Больше всего комментируют
4
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
3
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
3
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
1
Зеленская рассказала, как ее муж изменился за время президентства
Голосов: 211
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть