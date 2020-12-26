Церковь сгорела дотла на Рождество, є постаждалі

В Рождественский вечер 25 декабря дотла сгорела старая деревянная церковь в селе Грицеволя Радеховского района Львовской области.

О пожаре сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС во Львовской области.

Фото: lv.dsns.gov.ua

По данным СМИ, речь идет о храме Симеона Столпника (ПЦУ), построенный в 1948 году. Сообщение о пожаре в деревянной церкви по улице Шевченко, 22 в селе Грицеволя поступило в службу спасения "101" 25 декабря в 21:08. поступило сообщение о пожаре в Церковь построена из дерева, крытая железом, имела размер 14 × 10 м и высоту 15 м.

На пожар немедленно направили пожарных Радеховского, Бугского, Бродовского, Каменка-Бугского районов и оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины во Львовской области.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание храма было полностью охвачено огнем. Чрезвычайники, не теряя времени, приступили к ликвидации возгорания.

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Локализовать пожар удалось в 22:51, о полной ликвидации сообщили в 23:13. Пожарным удалось спасти от уничтожения огнем колокольню, но церковь сгорела дотла. На ликвидации пожара работали 8 единиц спецтехники и 34 спасателя.

В результате пожара пострадал 17-летний юноша - получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей. пострадавший отказался от госпитализации. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

25 декабря тела двух мужчин обнаружили на пожаре в пассажирском вагоне под Полтавой. Трагедия произошла на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныци".