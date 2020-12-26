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суббота, 26 декабря 2020 12:41

Двое мужчин сгорели в вагоне Укрзализныци
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Тела двух мужчин обнаружили на пожаре в пассажирском вагоне под Полтавой.

Подробности рассказал Gazeta.ua пресс-офицер ГУ ДСНС в Полтавской области Виталий Шакаревский.

Под Полтавой на пожаре вагона Укрзализныци нашли тела двух мужчин
Фото: pl.dsns.gov.ua
Под Полтавой на пожаре вагона Укрзализныци нашли тела двух мужчин
Под Полтавой на пожаре вагона Укрзализныци нашли тела двух мужчин

Трагедия произошла вечером пятницы 25 декабря на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныци" по улице Горького в селе Копылы Полтавского района.

"В 20:56 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на территории производственного предприятия. Загорелся вагон, стоявший отдельно", - рассказал Шкаревский.

Пожарным, прибывшим на вызов, сотрудники предприятия сообщили, что в вагоне может находиться четыре человека.

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Тушили пожар более 3:00: локализовали пламя в 22:58, о ликвидации сообщили в 00:27. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. В вагоне выгорело внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили без признаков жизни двух мужчин 1973 рождения. Для выяснения причин смерти тела направили в Полтавское обласное бюро судебно-медицинской экспертизы", - сообщил представитель ДСНС.

По предварительной информации, вагон использовали как место отдыха для спиробитникив ремонтной бригады. Причины пожара выясняются.

К тушению привлекли 8 бойцов-спасателей по личному составу 2-й и 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники.

По дороге из Николаева на ходу загорелся локомотив поезда, следовавшего в Киев. В 21:02 возле станции Новополтавка, что в Николаевской области, произошло возгорание локомотива поезда № 122. Около 23:00 поезда предоставили новый локомотив и он продолжил движение по маршруту.

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26
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