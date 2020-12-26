Двое мужчин сгорели в вагоне Укрзализныци

Тела двух мужчин обнаружили на пожаре в пассажирском вагоне под Полтавой.

Подробности рассказал Gazeta.ua пресс-офицер ГУ ДСНС в Полтавской области Виталий Шакаревский.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Трагедия произошла вечером пятницы 25 декабря на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныци" по улице Горького в селе Копылы Полтавского района.

"В 20:56 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на территории производственного предприятия. Загорелся вагон, стоявший отдельно", - рассказал Шкаревский.

Пожарным, прибывшим на вызов, сотрудники предприятия сообщили, что в вагоне может находиться четыре человека.

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Тушили пожар более 3:00: локализовали пламя в 22:58, о ликвидации сообщили в 00:27. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. В вагоне выгорело внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили без признаков жизни двух мужчин 1973 рождения. Для выяснения причин смерти тела направили в Полтавское обласное бюро судебно-медицинской экспертизы", - сообщил представитель ДСНС.

По предварительной информации, вагон использовали как место отдыха для спиробитникив ремонтной бригады. Причины пожара выясняются.

К тушению привлекли 8 бойцов-спасателей по личному составу 2-й и 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы техники.

По дороге из Николаева на ходу загорелся локомотив поезда, следовавшего в Киев. В 21:02 возле станции Новополтавка, что в Николаевской области, произошло возгорание локомотива поезда № 122. Около 23:00 поезда предоставили новый локомотив и он продолжил движение по маршруту.