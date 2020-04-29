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среда, 29 апреля 2020 17:45

Больного коронавирусом лечили от сердечных болей

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Больного коронавирусом лечили от сердечных болей
семь медиков оказались инфицированными в Катеринополе

В Катеринополе в 10 человек обнаружили коронавирус. Один из них госпитализировали в Черкассы. Другие находятся дома на самоизоляции. Все они имеют легкие симптомы болезни.

"По сообщению медиков 67-летний житель Катеринополя работал мотоблоком у себя на огороде. Ему помогали дети из Киева, - говорит первый заместитель председателя Катеринопольской РГА Владимир Коваленко. - Мужчина болен болезнью сердца, у него заболело прямо на огороде. Дети доставили его в больницу, положили в палату. Врачи лечили именно от сердечных осложнений. Быстрый тест на коронавирус сдал первый же день и он был отрицательный. Однако мы отправили второй тест на Черкассы. Именно он показал положительный результат. После этого проверили врачей, медицинских работников и других больных, лежавших с ним в палате. По состоянию на четверг, 23 апреля, инфицированными оказались 10 человек. Это медики и другие больные, которые в это время были в больнице. Сейчас устанавливаем круг лиц, с которыми они общались".

Врачи лечили именно от сердечных осложнений. Быстрый тест на коронавирус сдал первый же день и он был отрицательный

Между тем в Катеринополе ходят слухи, что первым больным оказался врач-терапевт.
"Я тоже слышал такую ​​версию, - продолжает Коваленко. - Якобы один из врачей находился за границей, а потом, не выдержав самоизоляции, вышел на работу. Впоследствии лечил мужа от проблем с сердцем. Сейчас этот врач тоже болен и находится дома, имея легкие симптомы. Но эта версия неофициальная. Мы же исходим из того, что нам говорят врачи на заседании штаба".

Несмотря на большое количество больных Катеринопольского больницу не закрывают.
"Врачи детского отделения и отделения гинекологии находятся в двухнедельный отпуск, - говорит исполняющий обязанности председателя РГА. - Хирургическое отделение перенесено в Звенигородку. Терапия работает, потому что есть несколько больных в реанимации, которым нужен уход и лечение. Помощь Катеринопольского больницы предоставляет компания МХП и местные предприниматели. На днях они закупили раствор для дезинфекции и защитные костюмы для медиков".

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Председатель Катеринопольской районного совета Виталий Верета тоже находится дома. В дни, когда в больнице лежал первый больной, он посещал больного отца. Поэтому медики посоветовали главе районного совета самоизолироваться.

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Дата
29
апреля

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