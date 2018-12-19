"Бабушка Стефа объединяет эпохи и поколения" - во Львове состоится рождественский концерт

23 декабря во Львове в концерт-холле FESTRepublic Соломия Чубай и группа JALAPITA презентуют благотворительную концертную программу "Песни бабушки Стефы".

"Песни бабушки Стефы" - это хорошо известные и совсем новые песни в современной аранжировке. Колядки, веснянки, колыбельные, спетые внучкой - Соломией Чубай.

Стефа - бабушка Соломии Чубай и Тараса Чубая, объединяет эпохи и поколения. Именно благодаря бабушке Стефе Тарас Чубай создал альбом "Наше Рождество" и "Наши партизаны" вместе с Кузьмой Скрябиным. А Соломия Чубай со своей группой Jalapita подготовила проект - "Зеленая Яблонь" и "Колыбельные для Олексы".

Автор: facebook.com/Jalapita "Песни бабушки Стефы" является продолжением проекта "Колыбельные для Олекси" и направлен на поддержку детей с особыми потребностями.

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Благотворительный концерт является продолжением проекта "Колыбельные для Олекси" и направлен на поддержку детей с особыми потребностями.

"Колыбельные для Олексы" - способ рассказать о высокофункциональном аутизме и помочь семьям в которых есть дети с аутизмом и синдромом Аспергера. Проект за неполные 2 года стал известен во всем мире. Команда проекта сотрудничает с ООН и Google, психологами с США, Швейцарии и других стран, информируя и создавая необходимые предпосылки для обучения и инклюзии.

Билет на концерт - благотворительный взнос.

За средства, вырученные от концерта, будет закуплено развитию материалы для центров и интернатов, которые поддерживают детей с аутизмом.

25 декабря во Львове с программой "На Рождество" выступят Назар Савко и группа Rockoko.