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среда, 30 июня 2021 12:50

17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Объявили подозрение ее подруге

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17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Объявили подозрение ее подруге
17-летнюю Марию Бондаренко нашли мертвой на обочине дороги после употребления алкоголя с компанией знакомых. Фото: poltava365.com

В деле об изнасиловании 17-летней Марии Бондаренко, которую нашли мертвой на обочине села Бреусовка в Козельщинской территориальной общине на Полтавщине, объявили подозрение еще одному фигуранту.

Это 17-летняя девушка, которая была в тот вечер в компании погибшей, рассказал руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний во время пресс-конференции 29 июня, сообщают Новини Полтавщини.

"25 июня девушке сообщили о подозрении относительно непредоставления помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей. Четвертому фигуранту не можем предъявить обвинение, поскольку он является несовершеннолетним. Но по нему будет решаться вопрос по применению мер воспитательного характера. Это также привлечение к уголовной ответственности, но с учетом возраста. Это несколько другой процессуальный характер", - рассказал Антон Столетний.

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С начала следственных действий в рамках уголовного производства допросили 52 человека, провели два обыска. Прокуратура назначила 30 экспертиз по делу Марии Бондаренко, половина из которых уже выполнены. Остальные планируют завершить в середине июля. После чего дело передадут в суд. Прокурор заверил, что у следствия есть все доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

30 апреля на обочине дороги возле села Бреусовка на Полтавщине нашли мертвой 17-летнюю Марию Бондаренко. По версии следствия, она вечером 29 апреля отдыхала в компании знакомых: парней 20, 17 и 15 лет и 17-летней девушки. Компания вместе употребляла спиртные напитки.

Домой Мария не вернулась. Впоследствии экспертиза обнаружила, что девушку насиловали.

Обвинение в изнасиловании потерпевшей объявили основном фигуранту 5 мая, через два дня его взяли под стражу.

Второму совершеннолетнему подозреваемому предъявлили обвинение по трем статьям: подстрекательство к изнасилованию несовершеннолетней, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей, и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Этот человек также находится под стражей.

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30
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