В Полтавской области нашли мертвой 17-летнюю девушку

Также на данный момент проверяется версия об изнасиловании девушки. Фото: npu.gov.ua

В Полтавской области обнаружено тело 17-летней девушки. Тело несовершеннолетней нашли накануне возле села Бреусовка, Козельщинской территориальной общины. Об этом сообщили в полиции в Полтавской области.

По версии следствия, 17-летняя девушка вечером 29 апреля отдыхала в компании своих знакомых, употребляя вместе с ними спиртные напитки.

"В настоящее время все лица, с кем общалась в тот вечер умершая, установленные и предоставляют объяс нения", - говорится в сообщении.

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В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Также, на данный момент проверяется версия об изнасиловании девушки.

В Киевской области задержали 23-летнего насильника. Его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки.