Задержали насильника 15-летней

Мужчина изнасиловал девочку после пьянки. Фото: facebook.com/police.bc.r

В Киевской области задержали 23-летнего насильника.

Его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Она сама заявила о преступлении, сообщает Белоцерковское районное управление полиции в Facebook.

1 мая молодые люди пили алкогольные напитки в беседке у озера. Впоследствии к ним присоединились двое мужчин. Ночью один из них предложил потерпевшей отойти и поговорить.

"Когда молодые люди оказались на некотором расстоянии от беседки, он воспользовался беспомощным состоянием девушки, повалил потерпевшую на землю и изнасиловал ее", - говорится в сообщении.

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Преступника задержали. Решается вопрос о сообщении подозрения. Меру пресечения ему выберет суд.

В Нежине на Черниговщине по подозрению в изнасиловании разыскивают 21-летнего Станислава Самойленко из с. Лукашевка Носовского района. Известно, что в Нежине он снимал квартиру. Из особых примет - укушенная рана на подбородке дело, сообщили в местном отделе полиции.