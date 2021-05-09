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воскресенье, 09 мая 2021 13:59

Подозреваемый в убийстве девушки на Полтавщине признал вину

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Подозреваемый в убийстве девушки на Полтавщине признал вину
В начале мая о подозрении в изнасиловании сообщили 15-летнему жителю Кременчугского района. Фото: pixabay

Подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, которую нашли мертвой в конце апреля на обочине возле села Бреусовка на Полтавщине, взяли под стражу.

Он полностью признал свою вину за преступление, когда ему выбирали меру пресечения, сообщает Нацполиция.

Злоумышленник взят под стражу на два месяца без права внесения залога. Пострадавшие на суд не явились, поэтому заседание прошло всего с работниками полиции и прокуратуры.

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В начале мая о подозрении в изнасиловании сообщили 15-летнему жителю Кременчугского района. Гибель 16-летней вызвала большой резонанс в общины. Местные требуют справедливого расследования. В селе еще больше возмутились, когда в заключении эксперт написал причину смерти не "убийство", а "алкогольное отравление". Хотя на теле обнаружили много следов от побоев.

Бабушка погибшей заявила, что судмедэксперт подтвердил ей насильственной смерти внучки, но попросил никому об этом не говорить. Ее якобы оглушили, потом издевались.

Сейчас следователи полиции осуществляют расследование по трем статьям Уголовного кодекса: о умышленном убийстве; изнасиловании несовершеннолетней; неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это повлекло смерть. Подозреваемому грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Также полицейские нашли того, кто продал водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала погибшая, и выписали штраф за это. Следствие продолжается, его контролирует руководство Главного управления Национальной полиции Полтавщины.

Погибшую девушку звали Мария. Она училась в Кобеляцком аграрном лицее на оператора компьютерного набора и приехала к бабушке. В аграрном лицее о Марии отзываются положительно: была уравновешенной, хотя и несколько замкнутой, любила рисовать, с плохими компаниями не водилась, никто в общежитии не видел, чтобы она употребляла спиртные напитки. Однако преподавателей и мастеров настораживало то, что ею занималась только бабушка. А мать с отчимом дочерью не интересовались.

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Дата
09
мая

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