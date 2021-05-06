17-летнюю девушку изнасиловали и бросили умирать. Подозревают 15-летнего

17-летнюю Марию похоронили в Бреусовке 1 мая. Ее смерть расследуется по трем статьям. Фото: "Кременчугская газета"

17-летнюю жительницу с. Бреусовка Козельщинской теробщины на Полтавщине, которую нашли мертвой на обочине дороги, изнасиловали.

В преступлении подозревают 15-летнего парня, с которым погибшая отдыхала в одной компании. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Следователи установили, что накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего мужчины. Вместе они выпивали. Дело расследуют как умышленное убийство, изнасилование несовершеннолетней и оставление в опасности, говорит начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На обочине нашли тело 16-летней девушки

"В уголовных производствах продолжается ряд экспертиз, а также проводятся необходимые следственные действия для установления истины по делу. Тщательно изучаются все обстоятельства преступления для определения роли каждого участника события и предоставления их действиям объективной юридической оценки", - рассказал Жук.

Девушку звали Мария. Она училась в Кобеляцком аграрном лицее на оператора компьютерного набора и приехала к бабушке, пишут "Факты".

В аграрном лицее о Марии отзываются положительно: была уравновешенной, хотя и несколько замкнутой, любила рисовать, с плохими компаниями не водилась, никто в общежитии не видел, чтобы она употребляла спиртные напитки. Однако преподавателей и мастеров настораживало то, что ею занималась только бабушка. А мать с отчимом дочерью не интересовались. С детства они отдали Машу в школу-интернат, где сейчас находятся ее брат и сестра (у них многодетная семья). Ее семья живет в Кобеляцком районе, а девочка в последнее время жила с бабушкой в ​​Козельщинскому. С 25 марта ученики лицея были переведены на дистанционное обучение, и Мария с тех пор постоянно находилась в Бреусовке.

"Маша была обделена вниманием близких и не имела должного материального обеспечения: одевалась очень скромно, пользовалась старым телефоном, а в последнее время, когда он сломался, вообще оставалась без мобильной связи. Хотя по поводу своей бедности девушка не комплексовала, мы все же выделяли средства, чтобы она могла купить себе новую одежду", - рассказывает и. о. директора лицея Янина Монастыренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний подозреваемый в убийстве школьницы сделал неожиданное заявление

Жители Бреусовки отказались хоронить погибшую до проведению справедливого расследования. И собирались даже отправить тело обратно в морг. Ведь в акте судмедэксперта причиной смерти девушки было названо алкогольное отравление. Тогда как на ее теле были многочисленные следы побоев.

По словам главы Козельщинской поселковой общины Александра Троцкого, интересы семьи погибшей будет отстаивать адвокат, нанятый общиной.

Девушку нашли мертвой прохожие 30 апреля около 11:00 на обочине дороги у Бреусовки Козельщинской территориальной общины. На место происшествия вызвали полицию, которая оперативно установила личность погибшей. В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.