17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Появился еще один подозреваемый

17-летнюю Марию похоронили в Бреусовке 1 мая. Ее смерть расследуется по трем статьям. Фото: kop.net.ua

В деле об изнасиловании 17-летней Марии, которую нашли мертвой на обочине села Бреусовка на Полтавщине, есть еще один фигурант.

Это 20-летний житель Кременчугского района. Его подозревают в подстрекательстве к изнасилованию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчине объявили о подозрении в подстрекательстве к изнасилованию несовершеннолетней, а также в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть потерпевшего и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Это уже второй фигурант из компании, в которой отдыхала жертва, кому следователи сообщили о подозрении", - рассказал начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие продолжается.

Также полицейские установили женщину, которая продала водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала Мария. На 39-летнюю женщину составили админпротокол.

Девушку нашли мертвой прохожие 30 апреля около 11:00 на обочине дороги у Бреусовки Козельщинской территориальной общины. На место происшествия вызвали полицию, которая оперативно установила личность погибшей. В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. Следователи установили, что накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего мужчины. Вместе они выпивали. Позже установили, что девушку изнасиловали. Подозреваемый - 15-летний, его задержали. Дело расследуют как умышленное убийство, изнасилование несовершеннолетней и оставление в опасности.