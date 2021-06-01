17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Появился еще один подозреваемый

 
Ексклюзивы
1/5
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Просмотров: 135
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 378
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 900
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 495
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2574
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 531
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
6 Просмотров: 954
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1503
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1242
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
7
3
6
7
6
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого
Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию &quot;Сирена&quot;
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"
&quot;Подстрелили, били прикладами по голове&quot; - бандиты напали на ферму
"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму
Видео
Все видео
Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку
Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео
Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1701
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 414
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 819
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 936
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 12:55

17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Появился еще один подозреваемый

  Комментировать
17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Появился еще один подозреваемый
17-летнюю Марию похоронили в Бреусовке 1 мая. Ее смерть расследуется по трем статьям. Фото: kop.net.ua

В деле об изнасиловании 17-летней Марии, которую нашли мертвой на обочине села Бреусовка на Полтавщине, есть еще один фигурант.

Это 20-летний житель Кременчугского района. Его подозревают в подстрекательстве к изнасилованию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На обочине нашли тело 16-летней девушки

"Мужчине объявили о подозрении в подстрекательстве к изнасилованию несовершеннолетней, а также в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть потерпевшего и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Это уже второй фигурант из компании, в которой отдыхала жертва, кому следователи сообщили о подозрении", - рассказал начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие продолжается.

Также полицейские установили женщину, которая продала водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала Мария. На 39-летнюю женщину составили админпротокол.

Девушку нашли мертвой прохожие 30 апреля около 11:00 на обочине дороги у Бреусовки Козельщинской территориальной общины. На место происшествия вызвали полицию, которая оперативно установила личность погибшей. В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. Следователи установили, что накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего мужчины. Вместе они выпивали. Позже установили, что девушку изнасиловали. Подозреваемый - 15-летний, его задержали. Дело расследуют как умышленное убийство, изнасилование несовершеннолетней и оставление в опасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «17-летнюю изнасиловали и бросили умирать. Появился еще один подозреваемый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Молоко способствует долголетию: интересные факты о продукте

Военные расстреляли 26 людей

Боксера посадили за домашнее насилие

Родилась секс-символ 1950-х

Папа Римский благословил оперу Мирослава Скорика

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6795
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4869
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3717
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3393
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 9 Просмотров: 3159
Происшествия
Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку
Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку
 Просмотров: 306
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного Просмотров: 234
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 2691
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
 Просмотров: 216
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
9
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
6
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 2468
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть