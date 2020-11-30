"Зрада" отменяется. Почему Украина покупает чешскую САУ Дана-М2

Dana-M2 должна заменить устаревшие советские прицепные орудия

Закупка колесных артиллерийских систем Dana-M2 уже стала предметом "ожесточенных боев" в обществе.

В каждой механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины есть собственная бригадная артиллерийская группа, которая по штату должна быть вооружена 36 единицами САУ 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм, или 2С3 "Акация" калибром 152 мм. Именно для замены и собираются купить чешские колесные САУ Dana-M2.

По сравнению с Д-20 и Д-30 чешская ДАНА-М2 "выше" на две головы. Потому что это уже полноценная самоходная артиллерийская система, с автоматом заряжания, современной цифровой системой управления огнем и значительно большей дальностью стрельбы.

Одним из аргументов противников закупки чешской САУ является тот факт, что Чехия отказалась от модернизации существующих у нее первых версий Dana – ShKH vz. 77 в пользу французской Caesar. Однако и сама ДАНА-М2 стоит на вооружении еще одной страны НАТО – Польши. При этом в количестве более 100 единиц, против около 50 в Чехии. В свое время эти САУ купила и Грузия.

Более того, в версию ДАНА М2, которая рассматривается для поставки в Украину, Excalibur Army добавила два важных элемента: 1) система автоматической настройки положения пушки ASAP с системой управления боеприпасами. Это уменьшает время на развертывание САУ в боевое положение до 90 секунд, а время свертывания до 60 секунд; 2) Dana-M2 оборудована системой навигации и ориентирования, которая в своем составе имеет высокоточный инерционный блок, обеспечивающий точное позиционирование и наведение орудия в любых условиях, в том числе и в условиях РЭБ.

Особенно учитывая то, что Dana-M2 должна заменить устаревшие советские прицепные орудия. И речь идет не о полном перевооружении украинской армии, а лишь о необходимости "залатать некомплект" в действующих бригадах, которые вынуждены пользоваться устаревшими пушками.