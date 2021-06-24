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четверг, 24 июня 2021 09:43

Вызывает ли лазерная эпиляция рак?

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Многие представительницы прекрасного пола хотят попробовать эпиляцию лазером. Но некоторых беспокоят эти странные вспышки, направленные на кожу. Возникает главный вопрос: "Вызывает ли лазерная эпиляция рак?".

  В эпиляции не используется ионизирующее облучение
В эпиляции не используется ионизирующее облучение

Что вызывает злокачественные опухоли?

С точки зрения рисков развития опухоли, рентгеновские лучи и гамма-лучи являются наиболее опасными, и известны как высокочастотное ионизирующее излучение. Хотя оба типа радиации могут поступать из природных естественных источников. Например, родон и от действий человека. Атомные электростанции создают этот тип облучения, а также некоторые медицинские тесты (КТ и т.п). Когда ионный луч проходит через тело, это может привести к повреждению клеток ДНК и потенциально способно вызвать рак.

Принцип действия

В эпиляции не используется ионизирующее облучение. Световая энергия оборудования действует только на верхние уровни эпидермы. Все дерматологи подтвердят, что лазеры не повреждают клеточные ДНК и не активизирует их мутацию. Единственный вред, который наносится, это повреждения волосяных фолликул. Существует множество лазерных аппаратов. Они действует по схожей схеме, но при этом имеет разную эффективность и оказывает разный уровень болезненных ощущений. Самым эффективными аппаратами считаются гибридные модели. Они совмещают различную длину волны в одном пучке светолуча и имеют встроенную систему охлаждения наконечника манипулы. На такой аппаратуре проводят лазерную эпиляцию в сети ЭпиЛазер Киев, подробнее на epilaser.com.ua. Здесь работают профессиональные специалисты с медицинским образованием и с многолетним опытом. С радостью предоставят квалифицированную консультацию и ответят на все волнующие вопросы.

Чего ожидать?

Импульсы энергии света предназначены для нагрева и уничтожения фолликул. Хотя женщины волнуются, врачи говорят, что лазерная эпиляция рак не вызывает. Это подтвердит любой гинеколог или онколог.

  В эпиляции не используется ионизирующее облучение
В эпиляции не используется ионизирующее облучение

Есть девушки, боящиеся, что лазерная эпиляция бикини вызовет рак или повлияет на репродуктивные органы. Этого не произойдет. Свет не проникает за пределы дермы в органы, поэтому не влияет на репродуктивную систему. Иногда после эпиляции, у клиента появляется раздражение и покраснение, но оно, как правило, проходит через 2 часа. Для удаления нежелательных волос потребуется в среднем около 9 процедур с периодичностью 1 месяц. Позже понадобится одна поддерживающая процедуру раз в год.

Не бойтесь лазерки. Технологии 21 столетия стремительно развиваются, и лазерные в том числе. Они стали более эффективными и безопасными. Обращайтесь в специализированные центры эпиляции и получите желаемый результат.

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24
июня

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