Многие представительницы прекрасного пола хотят попробовать эпиляцию лазером. Но некоторых беспокоят эти странные вспышки, направленные на кожу. Возникает главный вопрос: "Вызывает ли лазерная эпиляция рак?".
Что вызывает злокачественные опухоли?
С точки зрения рисков развития опухоли, рентгеновские лучи и гамма-лучи являются наиболее опасными, и известны как высокочастотное ионизирующее излучение. Хотя оба типа радиации могут поступать из природных естественных источников. Например, родон и от действий человека. Атомные электростанции создают этот тип облучения, а также некоторые медицинские тесты (КТ и т.п). Когда ионный луч проходит через тело, это может привести к повреждению клеток ДНК и потенциально способно вызвать рак.
Принцип действия
В эпиляции не используется ионизирующее облучение. Световая энергия оборудования действует только на верхние уровни эпидермы. Все дерматологи подтвердят, что лазеры не повреждают клеточные ДНК и не активизирует их мутацию. Единственный вред, который наносится, это повреждения волосяных фолликул. Существует множество лазерных аппаратов. Они действует по схожей схеме, но при этом имеет разную эффективность и оказывает разный уровень болезненных ощущений. Самым эффективными аппаратами считаются гибридные модели. Они совмещают различную длину волны в одном пучке светолуча и имеют встроенную систему охлаждения наконечника манипулы. На такой аппаратуре проводят лазерную эпиляцию в сети ЭпиЛазер Киев, подробнее на epilaser.com.ua. Здесь работают профессиональные специалисты с медицинским образованием и с многолетним опытом. С радостью предоставят квалифицированную консультацию и ответят на все волнующие вопросы.
Чего ожидать?
Импульсы энергии света предназначены для нагрева и уничтожения фолликул. Хотя женщины волнуются, врачи говорят, что лазерная эпиляция рак не вызывает. Это подтвердит любой гинеколог или онколог.
Есть девушки, боящиеся, что лазерная эпиляция бикини вызовет рак или повлияет на репродуктивные органы. Этого не произойдет. Свет не проникает за пределы дермы в органы, поэтому не влияет на репродуктивную систему. Иногда после эпиляции, у клиента появляется раздражение и покраснение, но оно, как правило, проходит через 2 часа. Для удаления нежелательных волос потребуется в среднем около 9 процедур с периодичностью 1 месяц. Позже понадобится одна поддерживающая процедуру раз в год.
Не бойтесь лазерки. Технологии 21 столетия стремительно развиваются, и лазерные в том числе. Они стали более эффективными и безопасными. Обращайтесь в специализированные центры эпиляции и получите желаемый результат.
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