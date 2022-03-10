Выгоден ли кредит под залог квартиры

Заем под залог квартиры может получить каждый

На покупку недвижимости, оплату учёбы или открытие своего дела нужны большие деньги, но откладывать или одолжить у знакомых получается не всегда. Лучший способ реализовать свою мечту – оформить кредит под залог квартиры!

Выгодные кредитные условия, низкая процентная ставка и удобный график оплат – вот главные преимущества кредитования под залог. Вам не нужно собирать справки на работе, а только оформить заявку и получить деньги на руки.

Особенности кредита под залог квартиры

Заем под залог квартиры может получить каждый. Важно, чтобы недвижимость находилась в нормальном состоянии, а заёмщик имел документы, которые подтверждают право собственности. От состояния квартиры зависит и сума кредита.

Квартиру не нужно переписывать на третье лицо или выселять родственников – владелец остаётся прежний, а родственники могут и дальше проживать здесь.

Если нет собственной квартиры, можно договориться со знакомыми. Кредитные организации позволяют оформлять кредиты на недвижимость родственника или знакомого. Но при этом нужно получить официальное разрешение от владельца. Обязательства по кредиту можно разделить.

Чтобы оформить кредит под залог квартиры в Киеве, нужно пройти четыре небольших этапа:

1. Подать заявку в кредитную компанию.

2. Собрать пакет документов: паспорт ИНН, техпаспорт недвижимости, документы, подтверждающие право собственности.

3. Пройти оценку недвижимости.

4. Подписать договор и получить деньги на руки.

После позитивного решения деньги поступают на счёт – происходит это в 95% случаев, и отказы встречаются крайне редко.

Заёмщик должен ежемесячно вносить платёж: сума платежа определяется в кредитном договоре. При этом кредит можно погасить досрочно без всяких комиссий и штрафов.

Почему кредит под залог квартиры выгоден

Главное преимущество кредита под залог квартиры – это простота оформления. Например, чтобы получить кредит в https://capital-invest.com.ua/ru/, достаточно минимального пакета документов. Заявка рассматривается в течение суток. Процент отказа минимален. Такой кредит доступен, даже если у вас нет официального дохода: сезонная работа, если фрилансер, пенсионер или домохозяйка.

Срок кредитования больше, чем в потребительском кредите, а потому размер платежа меньше. Низкая процентная ставка и крупная сумма денег – вот то, что отличает кредит под залог от других видов кредитования. Получить потребительский кредит на большие суммы сложно, а в этом случае кредитор имеет гарантию возврата денег в виде недвижимого имущества и практически никогда не отказывает. Даже люди с плохой кредитной историей имеют шанс оформить кредит под залог квартиры. Это простой и действенный способ погасить долги и справиться с финансовыми трудностями!