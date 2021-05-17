Выбираем туалетный столик

Косметический или туалетный столик несколько веков является важной частью интерьера комнаты, где проживает женщина. Его предназначение — комфортные условия для ухаживающих процедур, укладки волос и нанесения макияжа. Кроме практической функции он выполняет и декоративную — этот предмет мебели поможет ненавязчиво внести в обстановку спальни изящные нотки женственности и изысканности.

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При выборе столика нужно учитывать ряд нюансов. В первую очередь нужно определиться с местом, где он будет располагаться. Если пространства не слишком много, то модель должна быть компактной и практичной, без чрезмерно вычурного декора. В просторное помещение можно поставить столик, дополненный полочками и ящиками для различных мелочей и украшений. Необходимо понимать, что для комфортного проведения косметических процедур потребуется удобное сидение. Это может быть мягкий стул либо кресло. Для его удобного размещения и передвижения нужно место.

Следует выбирать стиль косметического столика так, чтобы он максимально сочетался с остальными предметами обстановки и не выбивался из общего дизайна помещения.

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Какое же место для наведения красоты без зеркала? Это, пожалуй, самый важный момент. Существует несколько видов зеркал: обыкновенное одинарное, трельяж или трюмо — подбирать надо тот, которым будет удобно пользоваться именно вам.

Необыкновенно важно, чтобы возле зеркала было правильно и комфортно организовано освещение. Это может быть отдельная лампа с регулирующимся плафоном, один либо несколько настольных светильников, бра, размещённое над зеркалом. Самым функциональным и современным способом освещения является зеркало с подсветкой. Такой вариант обеспечивает равномерный свет по всему периметру и прекрасно освещает лицо, что позволяет создать идеальный образ.

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Не всегда есть возможность найти отдельное место для процедур красоты. В таком случае можно приобрести зеркало отдельно и установить его на обычный комод либо просторную тумбочку.

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