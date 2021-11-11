Всемирный день борьбы с диабетом: неутешительная статистика

Хотя бы раз в год следует проверять уровень сахара в крови

Статистика свидетельствует, что более 425 миллионов людей в мире живут с диабетом, почти 1,3 млн из них – украинцы. Эти показатели стремительно растут: каждые 10-15 лет количество диабетиков удваивается, а само заболевание значительно молодеет.

Если раньше сахарный диабет считался болезнью пожилых людей, то сейчас средний возраст больных начинается с 20 лет. Но самое коварное в этом недуге то, что почти 50% больных даже не подозревают, что болеют.

Подавляющее большинство случаев этого заболевания принадлежит к диабету ІІ типа (инсулинонезависимый). В этом случае в начале заболевания инсулин производится, но организм не может его использовать. Такие люди могут годами болеть и не знать об этом из-за отсутствия особых жалоб на самочувствие, но это не значит, что организму не наносится вред.

Поэтому о диабете нужно знать и хотя бы раз в году проверять уровень сахара в крови.

Именно с целью повышения уровня информированности населения о проблемах диабета в 1991 году был введен Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). А дату 14 ноября выбрали, чтобы увековечить заслуги Фредерика Бантинга, который родился в этот день в 1891 году. Этот молодой канадский ученый в январе 1922 года сделал первую инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, Леонарду Томпсону, который страдал очень тяжелой формой сахарного диабета. Это стало открытием и прорывом в медицине, которые в конце концов спасли жизнь миллионам людей. И уже в конце 1922 г. новый препарат появился на рынке лекарств.

С того дня многое изменилось, современная медицина тоже не стоит на месте и постоянно ищет новые пути борьбы с этой страшной болезнью. Например, для лечения диабета І типа провели несколько операций по пересадке поджелудочной железы от донора.

Сахарный диабет ІІ типа имеет больше вариантов лечения. Если в некоторых случаях на начальных стадиях бывает достаточно специальной диеты и изменений в образе жизни, то в других - назначают лечение препаратами. В настоящий момент существуют много эффективных лекарств от диабета, которые существенно повышают качество и продолжительность жизни больного.

Среди них есть доступные и качественные лекарства отечественных производителей, например, препараты компании ООО "Кусум Фарм". С 2009 года на предприятии производят сахароснижающие препараты, эффективность и безопасность которых доказана большим количеством клинических исследований, которые проводят как в Украине, так и в зарубежных исследовательских центрах. Это эффективные и качественные лекарственные средства, которые снижают уровень глюкозы в крови, нормализуют артериальное давление, корректируют уровень холестерина. Но выписывать их, конечно, должен только врач.

До недавнего времени у пациентов существовал стереотип, что отечественные лекарства менее эффективны, чем препараты иностранного производства. Но "Кусум Фарм" доказал, что это не так. Если лекарства производят с соблюдением всех международных производственных норм, то они такие же действенны и эффективны, как и их импортные аналоги. Сегодня сотни тысяч пациентов с сахарным диабетом ежедневно принимают сахароснижающие препараты, которые выпускает Кусум Фарм, что помогает им поддерживать достойное качество жизни.