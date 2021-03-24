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среда, 24 марта 2021 12:43

Восточная кухня: чего больше — пользы или вреда

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  Чем полезны суши и роллы?
Чем полезны суши и роллы?

Суши и роллы — это блюда, которые вызывают множество споров. С одной стороны, они популярны, и миллионы любителей по всему миру выбирают их среди прочих гастрономических изысков. С другой — неординарность вкуса и использование свежей рыбы вызывают сомнения у противников этой еды. Так стоит ли употреблять суши?

Польза и вред восточной еды

Прежде чем сравнивать преимущества и минусы суши и роллов, следует уточнить, что их нужно заказывать в проверенном месте. Одним из таких в Киеве является IKURA. Служба работает очень оперативно и выполняет доставку суши на Левый берег всего за полчаса. Помимо скорости приготовления, значение имеет качество ингредиентов, входящих в состав. Люди, которые не готовы попробовать аутентичные блюда со свежей рыбой, могут заказать роллы с другими начинками:

• овощными;
• мясными и сырными ингредиентами;
• обработанными морепродуктами (например, маринованной или копченой рыбой).

Роллы — не только вкусная, но и красиво оформленная еда. Она приготовлена из отборных продуктов и всегда подается только в свежем виде. Уже через пару часов после приготовления нори теряют свою хрустящую структуру и становятся эластичными и мягкими. Чтобы этого не произошло, рекомендуем употреблять японскую еду сразу после доставки.

Пищевая ценность суши и роллов

Говоря о пользе восточной еды, следует рассмотреть каждый из ингредиентов по отдельности. В состав блюда входят:

1. рис. Это продукт, который легко усваивается и наполняет организм энергией;
2. водоросли (нори). Это богатый источник йода и микроэлементов. Он содержит клетчатку, поэтому очень полезен для пищеварения;
3. начинки. В классических рецептах используется рыба (лосось, семга). Она богата Омега-3 и белком.

Вкус пикантных закусок дополняют традиционными заправками (соевым соусом и васаби). Имбирь также подается к суши. Он очищает рецепторы и позволяет безопасно употреблять маринованную или свежую рыбу. Рекомендуем попробовать еду, а только потом делать выводы.

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