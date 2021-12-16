Воспользуйтесь Новогодней акцией - "Подарки клиентам"!

Каждому из нас приятно дарить подарки, а еще приятнее их получать.

Поэтому, каждый год, перед новогодними праздниками, компания Besthosting дарит подарки своим любимым клиентам. Этот год также не является исключением.

С 14 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. все новые и постоянные клиенты компании, которые закажут или продлят хостинг, SSL, выделенный сервер или VDS на любую сумму, получат подарки!!!

Вам предоставят промокод на регистрацию домена от проекта Bestname.ua на 250 грн.

А тех, кто продолжит или закажет хостинг на сумму более 75 у.е. или сервер VDS на сумму более 200 у.е., ждет многофункциональная флешка с разъемом Lighting (iPhone), Microusb (Android), USB (PC) на 64 Gb.

Если же Вы продолжите или купите хостинг на 150 у.е. или сервер VDS на сумму 400 у.е., то также получите фирменный термос с цифровым индикатором температуры.

Акция действует как для новых, так и для тех, кто уже является клиентами компании! Поскольку, забота о клиенте - самое важное.

Официальный срок действия акции - с 14.12.2021 до 14.01.2022 года.

Чтобы получить подарок, Вам нужно будет всего лишь оплатить заявку на покупку или продление услуги на сумму, которая соответствует условиям акции.

И в течение 24 часов после оплаты Вам придет промокод на 250 грн. для регистрации домена. Его можно использовать во время регистрации или трансфера домена до 28 февраля 2022 года.

Стоит отметить важный момент, что если доменное имя стоит меньше 250 грн., регистрация будет бесплатной. В случае, когда имя стоит дороже - необходимо доплатить лишь разницу. Промокод нельзя использовать для продления домена и в программе реселлеров.

Все подарки отправляются почтой по территории Украины. Новые клиенты смогут их получить через 30 дней после покупки хостинга или аренды сервера, а те клиенты, которые сейчас работают с компанией - в течение 15 дней (не включая срок доставки).

Итак, заказывайте или продолжайте услуги в Besthosting и встречайте Новый Год с отличным настроением и хорошими подарками!