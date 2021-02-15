Волосы как у звезды

Как ухаживать за волосами?

Когда звезды и публичные люди появляются на красных дорожках, телевидении и даже просто выставляют свои посты в социальных сетях, поклонники не в последнюю очередь обращают внимание на волосы. Секреты раскрывают некоторые стилисты знаменитостей и косметика интернет-магазина Avocado.

Вредная профессия

Профессиональный стилист, который работал с такими известными личностями, как Риз Уизерспун, Кристен Стюарт, Эмма Стоун, Джессика Альба, сестры Кардашьян, приоткрывает завесу их неотразимых локонов.

Если вы считаете, что волосы простых людей страдают от укладок и воздействия окружающей среды, то знайте, что пряди актрис, моделей поддаются еще большим испытаниям.

Главный залог хорошего состояния волос, конечно же, здоровье, которое поддерживается правильным питанием, витаминами и прочими добавками. Но при такой интенсивной "эксплуатации" волос одним правильным питанием и витаминами не обойтись.

Как ухаживать за волосами?

Способы ухода

На примере Ким Кардашьян специалист рассказывает, как ухаживают за волосами публичные люди, чтобы локоны всегда выглядели живыми и здоровыми.

Конечно, в первую очередь, Ким принимает множество бьюти-процедур, она просто помешана на них, но не только это. Особое внимание она уделяет и самостоятельному уходу, для чего:

• регулярно наносит питательные масла;

• использует восстанавливающие маски;

• моет голову не чаще, чем один раз в два дня, чтобы не смывать природные липиды, отвечающие за блеск;

• подбирает средства для окрашивания волос, сохраняющие цвет и блеск.

Для тех, кто постоянно подвергает свои локоны высокотемпературной тепловой обработке (утюжки, плойки, фены), звездный стилист предлагает несколько секретов, которые всегда использует Ким:

• делайте укладку только с термозащитными средствами;

• эликсиры и спреи наносите после мытья головы на отжатые полотенцем волосы по всей длине;

• выставляйте, при выравнивании волос на утюжке, минимальную температуру.

Расчесывать волосы после мытья нужно тоже правильно и не ранее, чем через 10-15 минут после водных процедур. Начинать нужно с кончиков и постепенно продвигаться к корням.

Как ухаживать за волосами?

Масляные процедуры

Одно из самых любимых уходовых средств звезды – масло для волос, приобрести которое можно на сайте https://avocado.ua/masla-dlja-volos/ по доступным ценам.

Главное, во время процедуры использовать качественный состав, который не будет утяжелять волосы. Наносить его можно до мытья головы на влажные волосы, чтобы избежать пересушивания водой из водопровода. А для того, чтобы волосы блестели, были защищенными и мягкими, препарат надо наносить на сухие пряди.

Рекомендации профессионала просты и понятны, а результативность подтверждается отличным состоянием роскошных волос кумиров, о которых мечтают многие.