Вкусно и креативно: как угодить гостям отличным новогодним ужином

На носу в украинцев один из главных праздников – Новый год. Уже по традиции, в этот день за ужином собираются родственники и друзья. У каждой хозяйки возникает проблема – как приготовить креативный, вкусный праздничный стол и при этом не потратить кучу денег и не стоять у плиты весь вечер, пока усталость не заберет желание отмечать.

В таком случае гениальной идеей будет японская кухня. Эти блюда пикантные, вкусные и при этом легкие для пищеварения, что уместно для позднего ужина. Кроме того, многие придерживаются вегетарианства или рождественского поста. В таком случае оливье и запеченное мясо не подойдет. Суши или роллы готовят из рыбы, риса и овощей, поэтому понравятся всем.

Вкусные и свежие суши в Киеве можно заказать на Sushi33.ua

Где брать блюда

Многие украинцы до сих пор считают японскую кухню дорогой и сложной в приготовлении. Это совершенно не так. Самые популярные у нас суши можно приготовить за пару часов. Для этого понадобится качественная рисовая крупа, несколько видов морской рыбы, соевый соус, васаби, сливочный сыр, листья нори, огурцы. Для разнообразия можно добавлять омлет, авокадо или курицу. Также придется купить бамбуковый коврик для формирования роллов. Купить все это можно в ближайшем супермаркете и это однозначно будет не дороже, чем традиционный праздничный стол.

Также гостям можно предложить пикантные восточные салаты, стейки из морепродуктов, лапшу. Все эти рецепты можно легко найти в интернете. Привычные новогодние напитки можно заменить японской рисовой настойкой сакэ. Она не крепче пива. Ее подают в керамических рюмочках. Пьют охлажденной или подогретой, как кому подойдет больше.

Если же готовить самому не хочется, вкусные и свежие суши в Киеве можно заказать на Sushi33.ua. Они подготовят и доставят вкусные японские блюда: суши, лапшу, салаты, супы и даже десерты или напитки. Можно брать небольшие порции, а можно и большие сети для большой компании. Цены на все очень приятные. В компании ценят желание клиентов, поэтому приготовить и привезти угощения могут даже поздней ночи. Именно то, что нужно для празднования Нового года, не так ли? Приятным бонусом от Sushi33.ua будут выгодные акции и бесплатная доставка, если стоимость заказа будет превышать 200 гривен.

Как подавать

Когда блюда уже есть, стоит позаботиться, как их достойно подать. Поскольку японские блюда сами по себе яркие, то оформлять стол стоит сдержанными цветами. Уместно будет застелить стол светлой скатертью, а блюда подавать на квадратных и прямоугольных тарелках. Советуем немного отказаться от комфорта и есть блюда не вилками, а палочками, чтобы еще больше почувствовать колорит.

А можно отказаться от традиций и покреативить. Выложить суши в форме елки или новогодних шаров.

И не забываем, что разница во времени между Киевом и Токио – 7 часов. Поэтому праздновать можно начинать уже в 17:00. А поднимая бокалы можно один вечер заменить наше "Будем!" на японское "Кампай!".