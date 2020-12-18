Вкусно и креативно: как угодить гостям отличным новогодним ужином

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 612
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 504
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 540
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 108
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 63
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1242
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 729
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 477
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 16:29

Вкусно и креативно: как угодить гостям отличным новогодним ужином

  Комментировать

На носу в украинцев один из главных праздников – Новый год. Уже по традиции, в этот день за ужином собираются родственники и друзья. У каждой хозяйки возникает проблема – как приготовить креативный, вкусный праздничный стол и при этом не потратить кучу денег и не стоять у плиты весь вечер, пока усталость не заберет желание отмечать.

В таком случае гениальной идеей будет японская кухня. Эти блюда пикантные, вкусные и при этом легкие для пищеварения, что уместно для позднего ужина. Кроме того, многие придерживаются вегетарианства или рождественского поста. В таком случае оливье и запеченное мясо не подойдет. Суши или роллы готовят из рыбы, риса и овощей, поэтому понравятся всем.

  Вкусные и свежие суши в Киеве можно заказать на Sushi33.ua
Вкусные и свежие суши в Киеве можно заказать на Sushi33.ua

Где брать блюда

Многие украинцы до сих пор считают японскую кухню дорогой и сложной в приготовлении. Это совершенно не так. Самые популярные у нас суши можно приготовить за пару часов. Для этого понадобится качественная рисовая крупа, несколько видов морской рыбы, соевый соус, васаби, сливочный сыр, листья нори, огурцы. Для разнообразия можно добавлять омлет, авокадо или курицу. Также придется купить бамбуковый коврик для формирования роллов. Купить все это можно в ближайшем супермаркете и это однозначно будет не дороже, чем традиционный праздничный стол.

Также гостям можно предложить пикантные восточные салаты, стейки из морепродуктов, лапшу. Все эти рецепты можно легко найти в интернете. Привычные новогодние напитки можно заменить японской рисовой настойкой сакэ. Она не крепче пива. Ее подают в керамических рюмочках. Пьют охлажденной или подогретой, как кому подойдет больше.

Если же готовить самому не хочется, вкусные и свежие суши в Киеве можно заказать на Sushi33.ua. Они подготовят и доставят вкусные японские блюда: суши, лапшу, салаты, супы и даже десерты или напитки. Можно брать небольшие порции, а можно и большие сети для большой компании. Цены на все очень приятные. В компании ценят желание клиентов, поэтому приготовить и привезти угощения могут даже поздней ночи. Именно то, что нужно для празднования Нового года, не так ли? Приятным бонусом от Sushi33.ua будут выгодные акции и бесплатная доставка, если стоимость заказа будет превышать 200 гривен.

Как подавать

Когда блюда уже есть, стоит позаботиться, как их достойно подать. Поскольку японские блюда сами по себе яркие, то оформлять стол стоит сдержанными цветами. Уместно будет застелить стол светлой скатертью, а блюда подавать на квадратных и прямоугольных тарелках. Советуем немного отказаться от комфорта и есть блюда не вилками, а палочками, чтобы еще больше почувствовать колорит.

А можно отказаться от традиций и покреативить. Выложить суши в форме елки или новогодних шаров.

И не забываем, что разница во времени между Киевом и Токио – 7 часов. Поэтому праздновать можно начинать уже в 17:00. А поднимая бокалы можно один вечер заменить наше "Будем!" на японское "Кампай!".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вкусно и креативно: как угодить гостям отличным новогодним ужином». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 22871
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 13825
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 11106
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8928
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8829
Новости компаний
Стильная и модная зима: что носить?
Стильная и модная зима: что носить? Просмотров: 36
Как выбрать таунхаус: рекомендации застройщика Smart Development
Как выбрать таунхаус: рекомендации застройщика Smart Development Просмотров: 18
Как выбрать качественную и практическую зимнюю обувь
Как выбрать качественную и практическую зимнюю обувь Просмотров: 63
Где купить шумомер в Украине
Где купить шумомер в Украине Просмотров: 27
Где выгодно и качественно отремонтировать смартфон
Где выгодно и качественно отремонтировать смартфон Просмотров: 18
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 290
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть