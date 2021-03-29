Видеомаркетинг на Youtube : идеи для ресторанов

Правильная тактика маркетинга ресторанов приведет вас на путь успеха

Видеомаркетинг - это инструмент, который вырос лишь с началом развития технологий. Существует достаточно доказательств того, что видеомаркетинг является высокорентабельным средством рекламы. Использование видеоконтента с участием вашего ресторана, может помочь получить желаемую популярность без прямой рекламы заведения. Поэтому предоставление полноценного и высококачественного видеоконтента может помочь органично привлечь больше клиентов, не будучи слишком навязчивым.

Вот несколько полезных советов, которые помогут вам прорекламировать свой ресторан, используя видео с пользой.

1. Проведите кулинарное шоу

Существует много людей, которые любят смотреть необычные, новые блюда, которые готовят в Интернете или по телевидению. Поэтому проведение кулинарного шоу может стать идеальным способом сплочения людей, а также привлечение новых потенциальных клиентов.

Такой способ дает возможность зрителям, увидеть, что входит в приготовления этого блюда, а значит позволяет не только общаться с клиентами, но и помогает строить собственный бренд, не пытаясь непосредственно продать свой ресторан. Но помните, важно, чтобы видео было актуальным и коротким, чтобы зрители были прикованы к экрану.

2. Покажите вашу кухню

Кухня - это обязательно сердце любого ресторана, путешествие к сердцу вашего заведения не оставит равнодушным никого. Проведите своих клиентов на экскурсию по вашей кухни и покажите им "закулисную" жизнь вашего ресторана. Напряженная ночь в ресторане или день празднования какого-либо события в вашем заведении может стать прекрасной возможностью воплотить эту идею в жизнь.

Люди считают такие типы видео очень интересными, а значит, это не только заставит аудиторию чувствовать себя особенной, но и поможет вам установить связь с ними.

3. Развлекайте через общественные мероприятия

Освещение или участие в различных мероприятиях вашего города может быть идеальным вариантом для привлечения новых людей. Такие события дают вам возможность продемонстрировать свои навыки и профессионализм и рассказать людям, что они теряют, проходя мимо вашего заведения.

Съемки с вашим участием могут помочь установить связь с событием и клиентами, а также могут способствовать расширению вашей клиентской базы и популярности заведения.

4. Видеоинтервью

Видео интервью, более чем коммерческие, имеют для зрителей сентиментальную ценность. Это видео, которые могут помочь персонализировать ваш бренд или ресторан и установить прочные отношения между вами и вашими клиентами.

Вопросы к вашим лучшим работникам, то есть поварам или персоналу, их истории жизни и положительный опыт может стать отличной возможностью это осуществить. Если у вас есть постоянная лояльная клиентская база, которым нравится ваш ресторан, заставьте их чувствовать особенными, попросив их поделиться своими историями или взглядами. Вы даже можете соединить всех три коментария и представить их в одном видео с помощью ведущего программного обеспечения для редактирования видео, такого как InVideo.

5. Поделитесь предысторией

Используйте видео, чтобы поделиться своими интересными событиями и придать вашему ресторана совершенно новое измерение - путешествие о том, как ваш ресторан строился, о том, как он эволюционировал. Но пусть это не ограничивается стенами вашего ресторана. Не забудьте также включить несколько исторических рассказов вашего города.

Однако история должна крутиться вокруг клиентов так же, как вокруг ресторана, потому что история здания не может быть без людей в ней.

6. Рекламные ролики для нового бизнеса

Если вы новичок в этом деле и хотите сделать торжественное открытие, чтобы как можно больше людей заинтересовались вашим рестораном, то лучший способ сделать это - быстрое рекламное видео.

Снимите короткое, четкое видео, которое передает атмосферу вашего ресторана, кухни, ваши блюда, тематику, чтобы люди могли знать, чего ожидать, когда они попадут в вашу среду обитания. Профессиональную видеосъемку можно нанять, если есть большой бюджет.

Вывод

Есть гораздо более креативных и инновационных вещей, которые можно применить к своей маркетинговой стратегии и повысить ценность ресторана. Вышеупомянутый список – это только несколько советов и подсказок, которыми можно воспользоваться, чтобы сделать свои видео более распространенными и охватить как можно большую аудиторию. Правильная тактика маркетинга ресторанов, несомненно, приведет вас на правильный путь успеха и поможет получить ценную и преданную базу клиентов.