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вторник, 16 марта 2021 13:44

В "Сяйві" проходит выставка киевской художницы CHEPURNA
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  В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA
В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA

С 5 по 26 марта в книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA. Художница представила часть последних работ, созданных в непростой для всех "ковидный" период. На восьми полотнах изображены ключевые моменты последнего года, с которыми неожиданно пришлось столкнуться, и собственный способ выйти из "тоннеля" к свету. Это и беспомощность, и отчаяние, и потеря, и принятие.

"Твой внутренний тоннель... он может съесть тебя, а может вывести к свету. А что сделаешь ты, попав в туннель? Будешь пытаться убежать, вернуться назад, переждать или пойдешь вперед? В неизвестное... но твое, именно твое", ̶ комментирует идею выставки Евгения Мирошниченко, которая работает под псевдонимом CHEPURNA.

  В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA
В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA

В прошлом году CHEPURNA сертифицирована как избранный художник UNESCO и награждена в Риме на Woman Art Аward 2020. Мастер любит цвет и фактуру, находить необычные и странные, но в то же время интересные сочетания. Она избегает излишней детализации, отвергает неважное и оставляет голую и неприкрашенную суть.

  В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA
В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA

Художница работает в стиле неоимпрессионизм, примитивизм, абстрактная живопись. Она пишет свою жизненную философию, свое видение мира и хороших вещей, необычности в обыденном. Ищет красивое выражение даже болезненных и неприятных вещей и чувств. Пытается помочь зрителю заглянуть внутрь себя и посмотреть на жизнь под другим углом. Через красивое выразить некрасивое, тем самым показать возможность с этим жить и двигаться вперед.

Сегодня ее работы пополняют частные коллекции в Украине, Франции, Канаде, Грузии, Германии, России, Тайване, Нигерии, украшают стены конференц-зала гостиницы "HolidayInn Kyiv", инновационной школы "ThinkGlobal", центра детской кардиологии и кардиохирургии м. Киева.

  В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA
В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA

"Тоннель" ̶ это уже вторая выставка CHEPURNA с начала 2021 года. В январе вместе с фотохудожницей Мариной Черной художница представила проект "The Cut". Представлена ​​в музее Киева серия из 11 полотен и фотографий с фруктами и овощами, разрезанными пополам, символизировала различие и общие черты между сутью и поверхностью.

Выставка "Тоннель" доступна ежедневно с 10 до 20:00. Вход свободный. Большая Васильковская 6, книжный магазин "Сяйво книги".

  В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA
В книжном магазине "Сяйво книги" проходит выставка "Тоннель" художницы CHEPURNA
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