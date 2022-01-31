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понедельник, 31 января 2022 18:04

В Днепре отреставрировали исторический фасад памятника архитектуры

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В городе Днепр провели историческую реставрацию фасада здания по улице Троицкая, 5. По своему типу объект является секционным доходным домом, памятником архитектуры местного значения.

 

Реставрацию совершила компания Alef Estate в рамках строительства ЖК "Троицкий". Об этом сообщил на своей странице Facebook инвестор компании Вадим Ермолаев:

"В 2010-2020 гг. здание находилось в полуруинированном состоянии и представляло собой коробку, состоящую из несущих стен.

В 2021 году компания ALEF Estate отреставрировала исторический фасад здания, в рамках строительства ЖК Троїцький. Комплекс уже введен в эксплуатацию", - написал он.

Здание было построено в конце 1900-х - начале 1910 годов. В то время Екатеринослав (нынешний Днепр) активно развивался: с 1870-х по 1910-е гг, население города выросло на 500%, а центр города насыщался новыми культурными, жилыми, финансовыми объектами.

 

Здание представлено в стиле "рационалистический модерн". Его фасад особенно ценен благодаря отделке местным облицовочным шлаковым кирпичем. Этот кирпич изготовлялся в Екатеринославе из отходов металлургического производства и отличался высоким качеством, прочностью и устойчивостью по отношению к температурным перепадам и влаге. Поэтому здание имеет не только большую местную историко-архитектурную ценность, но и особую значимость для Украины.

Как отметил Вадим Ермолаев, облицовочные кирпичи которые ещё возможно было спасти, были реставрированы и использовались в воссоздании фасада.

Годом ранее в Днепре была проведена историческая реставрация другого важного памятника архитектуры - Екатеринославской суконной фабрики. Это одно из старейших зданий города - его фундамент заложили ещё в 1793 году. Реставрацию суконной фабрики также проводила компания Alef Estate.

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Дата
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