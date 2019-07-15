В честь Дня рождения Taburetka.ua, получите 13% скидку на всю мебель

День рождения – прекрасный праздник, наполненный яркими эмоциями и приятными неожиданностями. Этот день принято встречать в кругу самых близких, дорогих людей. Для интернет магазина ТАБУРЕТКА. ЮА такими людьми являются покупатели: постоянные, давние, новоприобретённые. Ведь именно благодаря им, мы с каждым днём становились всё лучше, стремились к покорению новых высот.

Taburetka.ua празднует 13-й День рождения

Также в день рождения принято подводить итоги и планировать задачи на следующий год. К этим именинам:

• значительно расширен ассортимент продукции;

• налажено тесное сотрудничество с различными мебельными производителям;

• улучшено качество обслуживания;

• учтены пожелания покупателей по оплате и доставке наших товаров.

Прогресс очевиден. Всё это благодаря отлаженной работе сотрудников и обратной связи с покупателями.

Принимаем подарки вместе с taburetka.ua

Что может быть лучше подарков? Они делают нас счастливее. А магазин ТАБУРЕТКА.ЮА делает счастливее радость покупателей. Поэтому даже в свой день рождения мы дарим подарки. В этот раз – это 13%-ная скидка на весь мебельный ассортимент, представленный на официальном сайте. Шкафы, диваны, комоды, кухни, прихожие, гостиные, спальни, столы, кресла, стулья, садовая мебель – всё это доступно по супер выгодным ценам в честь дня рождения taburetka.ua.

Мебельный магазин с проверенной репутацией

13 лет магазин мебели помогает клиентам обеспечить дома комфорт и уют, дарит радость от использования наших товаров. За это время ТАБУРЕТКА.ЮА зарекомендовала себя как надёжный, проверенный партнёр, которому не страшно доверить самое дорогое. Репутация магазина говорит сама за себя.

Интернет магазин менялся с каждым годом. Но кое-что осталось неизменным:

• превосходная система лояльности для зарегистрированных и постоянных клиентов;

• своевременная гарантированная доставка;

• удобная система оплаты;

• постоянная обратная связь с клиентами;

• оптимальные сроки выполнения заказов;

• профессиональное сопровождение нашими менеджерами посетителей на всех этапах.

В день рождения магазин мебели ждёт всех в гости

Интернет магазин ТАБУРЕТКА.ЮА с нетерпением ждёт Вас в гости, чтобы вместе отпраздновать свой день рождения, сделать приятные подарки, оставить приятные воспоминания об этом дне.

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