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четверг, 08 апреля 2021 08:00

В 1 класс – с удовольствием в дистанционной школе "Оптима"

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  В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса
В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса

Выбор школы – важное и ответственное для каждой семьи решение. Поможет ли школа ребенку "научиться учиться", развить его способности, заложить фундамент, который станет опорой в течение всей жизни? Будет ли ребенок чувствовать комфорт и поддержку учителей? Этими и многими другими вопросами задаются родители будущих школьников.

Первый класс в "Оптиме" – нравится и детям, и родителям

В центре дистанционного образования "Оптима" уже на протяжении года первоклассники учатся по новейшим программам в форме мультипликации. Такие образовательные материалы являются оригинальным ноу-хау и не имеют аналогов в Украине. В них использованы самые современные диджитал-инструменты: анимация, графика, моушн-дизайн. Дети гораздо лучше усваивают информацию по авторским образовательным материалами творческой студии. Современным первоклашкам можно только позавидовать. Никогда еще образование не было таким увлекательным. Доказательством этому стали положительные отзывы родителей и учеников-первоклассников.

  В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса
В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса

Набор в 1 класс на 2021/2022 учебный год уже начат!

Весь приобретенный ранее положительный опыт учтен в разработанных уроках, программы из года в год совершенствуются.

Сколько стоит обучение

Для будущих первоклашек есть приятный бонус: если для других классов цена составляет 3000 грн/мес., то обучение в первом классе – 2500 грн/мес. Кроме того, все, кто успеет подать документы до 1 сентября 2021, получат дополнительную скидку в 5%!

В оплату входит:

• оформление всех необходимых документов;
• круглосуточный доступ к учебным материалам;
• разговорный клуб на английском;
• интерактивные анимированные уроки;
• 3D модели и обучающие игры;
• более 16 000 задач для начальной школы по программе "Smart Kids" ("Умники");
• различные формы контроля успеваемости ученика. Дети пишут, готовят устные ответы, сдают тесты, а учителя проверяют, предоставляют развернутые комментарии, оценивают уровень знаний. Раз в день есть консультация в скайпе, когда ученики спрашивают, а учителя отвечают в режиме реального времени.

  В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса
В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса

Онлайн-класс

Если необходимы живые уроки с учителями в режиме реального времени, в начальной школе "Оптима" можно воспользоваться услугой Онлайн-класс. Она предусмотрена в двух вариантах.

• "Стандарт" содержит 5 уроков в неделю. Занятия проводятся в мини-группах, где изучаются математика, письмо, чтение и английский язык. В это время ребенок находится под опекой учителя и не требует родительского контроля.

• "Премиум" включает 5 дней в неделю, по 3 урока каждый день. Мини-группы до 7 детей. Изучаются математика, письмо, чтение и английский язык. Дети находятся под контролем профильного специалиста и общаются со сверстниками. Кроме обучения, в услугу включены тренинги и мастер-классы.

  В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса
В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса

В школе "Оптима" дети любят учиться с первого класса!

Предварительно ознакомиться с уроками школы "Оптима" и образовательными материалами можно, получив бесплатный демодоступ.

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