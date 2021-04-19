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понедельник, 19 апреля 2021 12:10

Услуги клининговой компании: роскошь или необходимость

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Жизнь в таком мегаполисе, как Киев вносит свои коррективы. Через бешеный ритм жизни, мы всегда должны чем-то жертвовать. Отдых, встреча с друзьями, хобби очень часто отходят на второй план, потому что уборка, глажка, грязная посуда забирают все свободное время. Но к счастью, от бытовой рутины можно спастись, заказав услуги клинингового агентства.

  Клининговая компания Clean Masters предоставляет услуги качественной и недорогой уборки в Киеве. Перечень услуг и цены на сайте
Клининговая компания Clean Masters предоставляет услуги качественной и недорогой уборки в Киеве. Перечень услуг и цены на сайте

Клининг в Киеве приобретает все большую популярность, поскольку это значительная экономия вашего времени. Но, вместе с тем, возникает сложность выбора клининговой компании в Киеве.

Как среди десятков клининговых агентств выбрать то, которому можно доверить свой дом?

В первую очередь, нужно обращать внимание на отзывы. Компания Clean Masters работает более 6 лет. За это время получила множество положительных отзывов, которые можно прочитать на сайте. Это та клининговая компания, которая поможет вам в любое время, так как наши клинеры подстраиваются под ваш график.

Заказав уборку вы получете:

-опытного клинера, который прошел профессиональное обучение в нашей школе;
-честную цену, которая формируется зависимо от объема работы;
-гарантию качества;
-возмещение стоимости, если что-то будет испорчено по нашей вине;
-удобное приложение, через которое можно заказывать услуги.

  Клининговая компания Clean Masters предоставляет услуги качественной и недорогой уборки в Киеве. Перечень услуг и цены на сайте
Клининговая компания Clean Masters предоставляет услуги качественной и недорогой уборки в Киеве. Перечень услуг и цены на сайте

Больше не нужно покупать множество видов бытовой химии, различных губок, салфеток, так как наш клинер имеет все необходимое профессиональное оборудование и химию для уборки вашего дома. Не нужно больше со страхом ждать весны, потому что придется лезть на подоконник, чтобы помыть окна, не нужно десятки раз все перемывать после ремонта, когда организуете праздник дома, не нужно следить за каждым гостем, боясь появления какого-то пятна, - просто воспользуйтесь услугами уборки в Киеве от Clean Masters, сохраните свое время и проведите его с пользой за любимым делом или с близким человеком.

Безопасность превыше всего

Сейчас очень сложное время. Все обрабатывают руки антисептиком, чтобы уничтожить вирусы и бактерии и не принести их домой, но они живут и на вещах, поверхностях. В компании Clean Masters вы сможете заказать услугу дезинфекции помещений. Данная процедура проводится современными дезинфицирующими средствами, которые абсолютно безопасны для здоровья людей и окружающей среды. После приобретения жилья на вторичном рынке, смены арендаторов, болезни вашего члена семьи - эта услуга просто необходима.

В период пандемии можете быть абсолютно спокойными, обращаясь в нашу клининговую компанию. Все наши клинеры проходят температурный контроль, а уборку выполняют в масках, бахилах и перчатках.

В современных реалиях клининг это уже не роскошь - это необходимость. А Clean Masters - это клининговая компания, которая качественно и недорого позаботится о чистоте вашего дома. К тому же заказать уборку в Киеве можно в один клик, просто установив приложение.

  Клининговая компания Clean Masters предоставляет услуги качественной и недорогой уборки в Киеве. Перечень услуг и цены на сайте
Клининговая компания Clean Masters предоставляет услуги качественной и недорогой уборки в Киеве. Перечень услуг и цены на сайте
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