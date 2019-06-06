UKRCEMFOR 2019: новые технологии, мировой опыт и современные решения в цементной отрасли

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 14673
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 297
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 243
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 810
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2664
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5094
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3456
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2169
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7605
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 243
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 459
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 972
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3582
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31753
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1305
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 09:50

UKRCEMFOR 2019: новые технологии, мировой опыт и современные решения в цементной отрасли
5

  Комментировать

В Киеве состоялась VIII Международная конференция "UKRCEMFOR 2019: Цементная промышленность. Лучшие практики. Перспективы развития", организованная Ассоциацией "Укрцемент".

Открывая Конференцию, глава Ассоциации Павел Качур привел цифровые показатели отрасли: "Это промышленность, которая дает более 4500 рабочих мест, и которая только за прошлый год выплатила более 1 млрд. 200 млн. налогов в бюджет. Это промышленность, которая обеспечивает среднюю заработную плату на 25-30% больше, чем показатели соответствующего региона, и которая только за прошлый год инвестировала в свое развитие и улучшение качества продукции больше 1 млрд. 700 млн. гривен".

С приветственной речью выступил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отметив, что за последние 3 года в Украине построено 6800 км дорог. "Мы заложили 55,1 млрд. гривен бюджета в этом году на строительство дорог и имеем намерения ввести страхование как нового элемента качества сопровождения их строительства", - отметил чиновник.

  Павел Качур и Степан Кубив
Павел Качур и Степан Кубив

Эру бетонных дорог анонсировал на конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: "Первые десятки километров бетонных дорог будут заключены именно в 2019 году. И я хочу, чтобы через 3 года уже тысячи километров автодорог строились из бетона". По словам главы Министерства, у Укравтодора есть видение, как можно из бетона строить сельские и местные дороги, эксплуатация которых будет намного продолжительнее, чем эксплуатация дорог с асфальтовым покрытием.

  Владимир Омелян и Степан Кубив
Владимир Омелян и Степан Кубив

Исполнительный директор Ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский в своей презентации сделал обзор современного состояния цементной отрасли и ее перспектив на ближайшие годы.

Двухдневная Конференция собрала в НСК "Олимпийский" более 300 участников из 15 стран мира. О мировых тенденциях цементной индустрии, вызовах и роли цементной отрасли в экономике Европы докладывали европейские и мировые эксперты: исполнительный директор Европейской Ассоциации цемента CEMBUREAU Кун Коппенхол (Бельгия), аналитик цементной индустрии, Управляющий партнер ON FIELD INVESTMENT RESEARCH Арно Пинатель (Великобритания), старший эксперт в области альтернативных видов топлива Польской Ассоциации цемента Божена Срода, управляющий директор Ecorec Штефан Ахляйтнер (Австрия) и др. Из отечественных экспертов на конференции выступили и.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, директор по экономике и финансам "ПАО Укрзализныця" Андрей Рязанцев, первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2014-2016рр.) Владимир Шульмейстер, вице-президент Всеукраинской дорожной Ассоциации Вадим Олейник и др.

  Кун Коппенхол
Кун Коппенхол

Глава Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук предложил созвать совещание по проблемам инвестиций в мусороперерабатывающие мощности с линиями по производству альтернативного топлива (RDF / SRF) для цементных печей. Кроме того, Савчук сообщил, что уже ведется работа в направлении создания системы налогового стимулирования перехода предприятий из органического топлива на твердое восстановительное топливо из отходов, может существенно изменить топливный баланс заводов и сэкономить национальной экономике миллиона тонн угля.

  Сергей Савчук
Сергей Савчук

Среди главных тем конференции обсуждали современное состояние и тенденции развития цементной промышленности, энергоэффективноcть и экологию, тенденции строительства в Украине, альтернативное топливо, соседние рынки, цементобетонные дороги, качество бетона, современную архитектуру и городское пространство и др.

И.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак представил национальную программу восстановления дорог территориального значения. "Мы предлагаем правительству рассмотреть отдельную программу по новой для Украины технологии укатанного бетона - с отдельным финансированием в размере 10 млрд. гривен в год. Мы рассчитали, что по этой программе за три-четыре года вопрос ремонта дорог будет решен". По словам Новака, укатанный бетон сочетает преимущества технологии асфальто-бетона по укладке и скорости ввода в эксплуатацию и технологии обычного цементно-бетона, и пользуется большой популярностью в Европе.

"Гвоздем программы" стала презентация "королевы бетона", архитектора, основательницы студии "Solmaz Primavera" Сольмаз Фуляди. Дизайнер иранского происхождения - победительница многих мировых профессиональных конкурсов благодаря своим изделиям из бетона. В ее руках холодная смесь превращается в мебель, декор, аксессуары разных цветов и сочетаний. Сольмаз пригласила присутствующих в собственную квартиру-студию, полностью выполненную из бетона, чтобы убедиться, что это удобный и комфортный материал.

  В Киеве состоялась VIII Международная конференция "UKRCEMFOR 2019: Цементная промышленность. Лучшие практики. Перспективы развития"
В Киеве состоялась VIII Международная конференция "UKRCEMFOR 2019: Цементная промышленность. Лучшие практики. Перспективы развития"

UKRCEMFOR является крупнейшим отраслевым событием Украины, которое происходит раз в 2 года. В этом году мероприятие, которое уже стал главной коммуникационной платформой для представителей рынка, прходило уже в восьмой раз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «UKRCEMFOR 2019: новые технологии, мировой опыт и современные решения в цементной отрасли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Не стреляли: российские боевики убили командира Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 32114
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 21403
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 Просмотров: 20152
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 19152
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 18513
Новости компаний
Горящие туры - отличный способ сэкономить на долгожданном отдыхе
Горящие туры - отличный способ сэкономить на долгожданном отдыхе Просмотров: 522
Названа стоимость услуг по мойке окон в Киеве
Названа стоимость услуг по мойке окон в Киеве Просмотров: 549
4-7 июня состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019"
4-7 июня состоится 31-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2019" Просмотров: 243
Киево-Могилянская академия и ЕРАМ запускают совместную магистерскую программу по программной инженерии
Киево-Могилянская академия и ЕРАМ запускают совместную магистерскую программу по программной инженерии Просмотров: 54
Как обустроить съемную квартиру функционально и недорого
Как обустроить съемную квартиру функционально и недорого Просмотров: 306
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 975
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua