UKRCEMFOR 2019: новые технологии, мировой опыт и современные решения в цементной отрасли

В Киеве состоялась VIII Международная конференция "UKRCEMFOR 2019: Цементная промышленность. Лучшие практики. Перспективы развития", организованная Ассоциацией "Укрцемент".

Открывая Конференцию, глава Ассоциации Павел Качур привел цифровые показатели отрасли: "Это промышленность, которая дает более 4500 рабочих мест, и которая только за прошлый год выплатила более 1 млрд. 200 млн. налогов в бюджет. Это промышленность, которая обеспечивает среднюю заработную плату на 25-30% больше, чем показатели соответствующего региона, и которая только за прошлый год инвестировала в свое развитие и улучшение качества продукции больше 1 млрд. 700 млн. гривен".

С приветственной речью выступил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отметив, что за последние 3 года в Украине построено 6800 км дорог. "Мы заложили 55,1 млрд. гривен бюджета в этом году на строительство дорог и имеем намерения ввести страхование как нового элемента качества сопровождения их строительства", - отметил чиновник.

Павел Качур и Степан Кубив

Эру бетонных дорог анонсировал на конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: "Первые десятки километров бетонных дорог будут заключены именно в 2019 году. И я хочу, чтобы через 3 года уже тысячи километров автодорог строились из бетона". По словам главы Министерства, у Укравтодора есть видение, как можно из бетона строить сельские и местные дороги, эксплуатация которых будет намного продолжительнее, чем эксплуатация дорог с асфальтовым покрытием.

Владимир Омелян и Степан Кубив

Исполнительный директор Ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский в своей презентации сделал обзор современного состояния цементной отрасли и ее перспектив на ближайшие годы.

Двухдневная Конференция собрала в НСК "Олимпийский" более 300 участников из 15 стран мира. О мировых тенденциях цементной индустрии, вызовах и роли цементной отрасли в экономике Европы докладывали европейские и мировые эксперты: исполнительный директор Европейской Ассоциации цемента CEMBUREAU Кун Коппенхол (Бельгия), аналитик цементной индустрии, Управляющий партнер ON FIELD INVESTMENT RESEARCH Арно Пинатель (Великобритания), старший эксперт в области альтернативных видов топлива Польской Ассоциации цемента Божена Срода, управляющий директор Ecorec Штефан Ахляйтнер (Австрия) и др. Из отечественных экспертов на конференции выступили и.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, директор по экономике и финансам "ПАО Укрзализныця" Андрей Рязанцев, первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2014-2016рр.) Владимир Шульмейстер, вице-президент Всеукраинской дорожной Ассоциации Вадим Олейник и др.

Кун Коппенхол

Глава Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук предложил созвать совещание по проблемам инвестиций в мусороперерабатывающие мощности с линиями по производству альтернативного топлива (RDF / SRF) для цементных печей. Кроме того, Савчук сообщил, что уже ведется работа в направлении создания системы налогового стимулирования перехода предприятий из органического топлива на твердое восстановительное топливо из отходов, может существенно изменить топливный баланс заводов и сэкономить национальной экономике миллиона тонн угля.

Сергей Савчук

Среди главных тем конференции обсуждали современное состояние и тенденции развития цементной промышленности, энергоэффективноcть и экологию, тенденции строительства в Украине, альтернативное топливо, соседние рынки, цементобетонные дороги, качество бетона, современную архитектуру и городское пространство и др.

И.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак представил национальную программу восстановления дорог территориального значения. "Мы предлагаем правительству рассмотреть отдельную программу по новой для Украины технологии укатанного бетона - с отдельным финансированием в размере 10 млрд. гривен в год. Мы рассчитали, что по этой программе за три-четыре года вопрос ремонта дорог будет решен". По словам Новака, укатанный бетон сочетает преимущества технологии асфальто-бетона по укладке и скорости ввода в эксплуатацию и технологии обычного цементно-бетона, и пользуется большой популярностью в Европе.

"Гвоздем программы" стала презентация "королевы бетона", архитектора, основательницы студии "Solmaz Primavera" Сольмаз Фуляди. Дизайнер иранского происхождения - победительница многих мировых профессиональных конкурсов благодаря своим изделиям из бетона. В ее руках холодная смесь превращается в мебель, декор, аксессуары разных цветов и сочетаний. Сольмаз пригласила присутствующих в собственную квартиру-студию, полностью выполненную из бетона, чтобы убедиться, что это удобный и комфортный материал.

В Киеве состоялась VIII Международная конференция "UKRCEMFOR 2019: Цементная промышленность. Лучшие практики. Перспективы развития"

UKRCEMFOR является крупнейшим отраслевым событием Украины, которое происходит раз в 2 года. В этом году мероприятие, которое уже стал главной коммуникационной платформой для представителей рынка, прходило уже в восьмой раз.