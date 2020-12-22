ТОП-5 планшетов для обработки фото

Все еще обрабатываете фото для социальных сетей на смартфоне, но хотите получить лучшее качество фото и уделить внимание всем деталям? Тогда стоит присмотреться к планшетам, ведь благодаря большому экрану и мощной начинке редактировать фотографии на них комфортнее.

Apple iPad Air 4 10.9" 2020

Планшет из линейки Эир стал одним из самых продаваемых в 2020 году, все благодаря мощной начинке и адекватной стоимости. Характеристики iPad Air 4 2020: фирменный 6-ядерный чип A14 Bionic, система машинного обучения Neural Engine, 4 Гб оперативки и операционная система iOS 14. Столь мощные компоненты позволяют без задержек работать в фоторедакторах, а также использовать Айпад для монтажа видеороликов.

Apple iPad 8 10.2" 2020

10,2-дюймовый планшет получил качественный IPS-экран с олеофобным покрытием и яркостью 500 нит. Такой показатель позволит комфортно работать с дисплеем даже при ярком солнечном свете: можете сделать фото на улице, сбросить его на планшет и тут же отредактировать.

Модель работает на процессоре A12 Bionic 64bit, поэтому iPad 8 поколения слабее iPad Air 2020, но он без проблем справится с цветокоррекцией, ретушью, созданием и применением пресетов.

Huawei MatePad Pro

Мощный планшет с большим экраном 10,8'' от компании Huawei также станет отличным выбором для обработки фото. Справиться с ресурсоемкими редакторами позволяют процессор HiSilicon Kirin 990 и 6 Гб оперативной памяти. В качестве аппаратной платформы в модели используется операционная система Android 10, поэтому поддерживаются все ваши любимые сервисы Google.

Lenovo Ideapad Duet 3

Планшет Леново оснащается потрясающим 10,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1200 пикселей. На таком большом и четком дисплее будут отлично видны мельчайшие детали изображения, поэтому вы сможете получить отличный результат.

Процессор Intel Celeron N5030, используемый для базовых ноутбуков, поможет быстро и качественно обработать снимок. Благодаря динамикам с поддержкой Dolby Audio вы гарантировано получите мощное и объемное звучание, способное заполнить все помещение.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Качественные планшеты предлагает еще и всем известный южнокорейский бренд Самсунг. Модель Tab S6 Lite получила 10,4-дюймовый экран с разрешением 1200x2000 точек и плотностью пикселей 224 ppi.

За обработку сложных процессов отвечает процессор Exynos 9611 и 4 Гб оперативной памяти, поэтому сделать цветокоррекцию, изменить температуру или смешать цвета не будет проблемой. В качестве аппаратной платформы используется ОС Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.

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