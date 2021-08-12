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четверг, 12 августа 2021 16:06

Топ 5 лучших интернет магазинов профессиональной косметики

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Большинство девушек уже смогли оценить преимущества интернет-магазинов профессиональной косметики. Кроме удобства онлайн поиска, отметим еще и быструю доставку, легкость выбора, профессиональные консультации. Немаловажным фактором является доступная цена, так как все мы любим скидки, акции и выгодные предложения.

  Профессиональная косметика в интернет магазине
Профессиональная косметика в интернет магазине

Сложнее выбрать лучший вариант магазина среди всего множества онлайн-ресурсов. Обычно при поиске по запросу "лучший магазин профессиональной косметики" google выдает большой список сайтов. Мы сделали обзор магазинов, чтобы помочь вам разобраться с преимуществами некоторых из них.

Интернет магазин krasotashop.com

Здесь есть не только великолепный выбор лучших брендов профессиональной косметики, но также удобный интерфейс, качественные фотографии и моментальная помощь консультантов. На главной странице легко выбрать и посмотреть продукцию любимых брендов или новинки. Широко представлены косметика для волос, лица и тела. Также есть разделы декоративной и солнцезащитной косметики. Отдельной категорией предлагается косметика для мужчин – от лучших мировых брендов с описаниями и фото. Многие покупатели, затрудняясь с выбором подарков, предпочитают заказывать готовые комплекты или наборы – это отличное и универсальное решение.

Спокойная цветовая гамма в дизайне сайта не раздражает мерцанием баннеров, поэтому выбирать товары удобно и приятно. Вы можете сами убедиться в том, что KRASOTASHOP.COM соответствует вашим ожиданиям.

  Большой выбор солнцезащитной косметики
Большой выбор солнцезащитной косметики

MAKE UP

Это широко известный в Украине и европейских странах онлайн магазин. Популярность ресурса обусловлена обширным выбором и удобством поиска. На сегодня клиентами магазина являются около 2 миллионов человек из разных стран мира. Есть фильтры не только по видам товаров и производителям, но и по другим характеристикам (тип кожи, пол, цена, производитель, серия и другие особенности). Служба поддержки реагирует на вопросы моментально и помогает решить ситуации с доставкой или оплатой. MAKE UP – это проверенное качество работы и оригинальная продукция.

DUTY FREE PERFUME SHOP

На этом сайте вы можете получить не только оригинальный парфюм, но и консультацию арома-стилиста. Выбор аромата – это способ выразить свой богатый внутренний мир. Такое искусство необходимо как мужчинам, так и девушкам.

Также магазин отличается доступными ценами, которые порадуют украинских покупателей. О новинках и особенностях товаров рассказывает блог магазина – здесь много познавательной информации для клиентов. Магазин DUTY FREE активно продвигается в сети инстаграм, где также можно заказать косметику с доставкой.

PARFUMS UA

На сайте решена основная проблема для онлайн-покупателей, которые не могут ощутить аромат парфюма в реальности. Кол-центр помогает подбирать каждому посетителю свой вариант косметики, который соответствует предпочтениям и пожеланиям. Даже если вы не специалист и не профессионал, грамотные консультанты безошибочно определят основные запросы и потребности клиентов. В PARFUMS UA вы всегда можете заказать оригинальную косметику от голландских производителей.

Cosmomir

Краска для волос и профессиональный уход за волосами – это основное направление деятельности магазина. Здесь каждый парикмахер-стилист может найти все, что понадобится для работы: средства для окрашивания, укладки, ухода. Также есть средства для профессионального ухода за телом, лицом, руками и ногами. Вы не ошибетесь в выборе, так как в Cosmomir представлены только лучшие и проверенные бренды из разных стран. Заказы принимаются круглосуточно через сайт, доставка работает четко и оперативно.

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12
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