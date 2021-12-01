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среда, 01 декабря 2021 18:10

Технологии для комфорта STIEBEL ELTRON

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  Технологии для комфорта STIEBEL ELTRON
Технологии для комфорта STIEBEL ELTRON

Нам нужна энергия, чтобы жить. Будучи семейным предприятием, STIEBEL ELTRON стремится к тому, чтобы энергия была доступна и в завтрашнем мире. Именно поэтому компания выступает за экологически ответственные и эффективные жилищные сервисы, которые обеспечивают сохранность инвестиций. STIEBEL ELTRON действует во имя будущего - Вашего и нашего.

  STIEBEL ELTRON действует во имя будущего - Вашего и нашего
STIEBEL ELTRON действует во имя будущего - Вашего и нашего

С 1924 года STIEBEL ELTRON является синонимом надежных решений для бытовой горячей воды, отопления, вентиляции и охлаждения. Компания сохраняет четкую ориентацию в энергетических дебатах: электричество, предпочтительно получаемое из возобновляемых источников, является энергией будущего. Именно поэтому мы полагаемся на примерно 3900 сотрудников по всему миру для эффективных решений в области отопления с использованием экологически чистых технологий.

Начиная с проектирования и производства вашего прибора и заканчивая его техническим обслуживанием, STIEBEL ELTRON систематически применяет знания, силу инновации и опыт, приобретенные благодаря работе с клиентами с высокими стандартами, такими как Вы, и благодаря продаже более двух миллионов бытовых приборов в год. Мы найдем подходящее решение для удовлетворения любых потребностей. Решения, разработанные для повышения уровня удобства в Вашем доме сегодня и при этом и не потеряют актуальности завтра.

  STIEBEL ELTRON систематически применяет знания, силу инновации и опыт
STIEBEL ELTRON систематически применяет знания, силу инновации и опыт

Установлены миллионы раз по всему миру

Вы можете положиться на опыт STIEBEL ELTRON, когда речь идет о бойлерах ГВС. Миллионы приборов установлены в домах и офисах по всему миру, и каждый год к этому числу добавляется более полумиллиона новых приборов.

Бойлеры могут снабжать несколько точек водоразбора. Для этого есть приборы различных размеров. В зависимости от Вашего проекта Вы можете выбрать приборы с различным объемом накопителя. Они обеспечивают постоянное наличие горячей воды требуемой температуры от 35 °C до 85 °C при низком потреблении энергии в режиме ожидания. Теплоизоляция между внутренним баком и внешней оболочкой отвечает требованиям энергоэффективной работы. В зависимости от типа бойлера внутренние баки изготавливаются из стали с эмалевым покрытием изнутри и антикоррозийным стержнем или анодом импульсного тока, либо из меди.

  Вы можете выбрать приборы с различным объемом накопителя
Вы можете выбрать приборы с различным объемом накопителя

Вы тоже можете воспользоваться преимуществами превосходного качества продукции. Простая установка, быстрое обслуживание и даже приборы с необслуживаемым анодом импрессионного тока - нужно ли говорить больше?

Узнать больше об водонагревателях STIEBEL ELTRON можно на сайте или по телефону +38067 1400 900.

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