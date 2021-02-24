Строительный альянс отчитался о достижениях и принял десять новых участников

 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1269
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3348
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 261
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 810
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8 Просмотров: 2052
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 468
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 441
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1377
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 801
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1629
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 414
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1377
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 666
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 459
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 11:03

Строительный альянс отчитался о достижениях и принял десять новых участников

  Комментировать

23 февраля в отеле InterContinental Kyiv состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины. К ним присоединились также партнерские организации.

  23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины
23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины

В начале мероприятия руководство организации отчиталось о работе Альянса за прошлый год и очертило планы на 2021 год.

"Поскольку прошлый год из-за пандемии прошел в онлайне, наша организация перестроилась на современные электронные технологии. Особенно гордимся двумя цифровыми инструментами, которые внедрили и предложили экспертным организациям. Среди них: экспертный отчет в цифровом формате и цифровая защита этого отчета. Эти технологии помогут быть более современными и мобильными", - говорит президент НЭСАУ Виктор Лещинский.

  23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины
23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины

По его словам, Альянс в течение года провел несколько десятков различных мероприятий и приобщался к партнерским: рабочие группы, вебинары, выездные заседания, семинары. Также подписал несколько меморандумов о сотрудничестве с различными организациями.

Исполнительный директор НЭСАУ Александр Петушков добавил, что они постоянно взаимодействуют с центральными СМИ для освещения своей деятельности и основных тенденций строительной отрасли.

"Кроме того, мы продолжаем и усиливаем сотрудничество с международными институтами, чтобы развиваться и идти в ногу со временем", - добавил он.

НЭСАУ ставит цель на 2021 год следующие направления: открытость экспертного рынка, готовность к электронной трансформации - диджитализация, саморегулирование - как способ контроля и повышения качества экспертных услуг.

Самым ярким моментом мероприятия стало вручение сертификатов новым участникам Альянса. Их в этот раз присоединились еще десять.

Среди них - коммерческий директор ООО "Фомальгаут-Полимин" Богдан Рублюк. Он пообещал делиться опытом и сотрудничать для улучшения законодательного поля в строительной отрасли.

  23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины
23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины
Автор: Юрий ИВАНОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Строительный альянс отчитался о достижениях и принял десять новых участников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 17775
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 16902
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14130
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 10971
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 6912
Новости компаний
Как выбрать средства для стирки по соотношению цены и качества
Как выбрать средства для стирки по соотношению цены и качества Просмотров: 225
Что делать, если устали от стресса и рутинной работы
Что делать, если устали от стресса и рутинной работы Просмотров: 117
Как правильно обслуживать автомобильный кондиционер
Как правильно обслуживать автомобильный кондиционер Просмотров: 81
Системы энергоснабжения "ВИНУР"
Системы энергоснабжения "ВИНУР" Просмотров: 27
Будут ли украинцы брать микрозаймы на продукты: эксперты о подорожании продовольственной корзины
Будут ли украинцы брать микрозаймы на продукты: эксперты о подорожании продовольственной корзины Просмотров: 90
Больше всего комментируют
8
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 384
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть