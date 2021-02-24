Строительный альянс отчитался о достижениях и принял десять новых участников

23 февраля в отеле InterContinental Kyiv состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины. К ним присоединились также партнерские организации.

23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины

В начале мероприятия руководство организации отчиталось о работе Альянса за прошлый год и очертило планы на 2021 год.

"Поскольку прошлый год из-за пандемии прошел в онлайне, наша организация перестроилась на современные электронные технологии. Особенно гордимся двумя цифровыми инструментами, которые внедрили и предложили экспертным организациям. Среди них: экспертный отчет в цифровом формате и цифровая защита этого отчета. Эти технологии помогут быть более современными и мобильными", - говорит президент НЭСАУ Виктор Лещинский.

23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины

По его словам, Альянс в течение года провел несколько десятков различных мероприятий и приобщался к партнерским: рабочие группы, вебинары, выездные заседания, семинары. Также подписал несколько меморандумов о сотрудничестве с различными организациями.

Исполнительный директор НЭСАУ Александр Петушков добавил, что они постоянно взаимодействуют с центральными СМИ для освещения своей деятельности и основных тенденций строительной отрасли.

"Кроме того, мы продолжаем и усиливаем сотрудничество с международными институтами, чтобы развиваться и идти в ногу со временем", - добавил он.

НЭСАУ ставит цель на 2021 год следующие направления: открытость экспертного рынка, готовность к электронной трансформации - диджитализация, саморегулирование - как способ контроля и повышения качества экспертных услуг.

Самым ярким моментом мероприятия стало вручение сертификатов новым участникам Альянса. Их в этот раз присоединились еще десять.

Среди них - коммерческий директор ООО "Фомальгаут-Полимин" Богдан Рублюк. Он пообещал делиться опытом и сотрудничать для улучшения законодательного поля в строительной отрасли.

23 февраля состоялось общее собрание участников Национального экспертно-строительного альянса Украины