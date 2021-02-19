Способы самостоятельной замены батареек в часах

Можно купить часы на руку с батареей со сроком службы до 10 лет. Фото: Интернет-магазин Часик

Устройства с кварцевыми механизмами получают энергию от съёмных элементов питания. Срок их службы в среднем составляет 2-3 года. Разрядившийся заводской аккумулятор поменять самостоятельно непросто, но возможно. Модель указывают в паспорте. Определить её можно также с помощью таблицы взаимозаменяемости батареек для часов. После приобретения нужного элемента питания приступаем к его установке. Рассмотрим нюансы и последовательность действий этого процесса.

Подготовка к замене батареек

Вначале нужно найти соответствующее место и провести предварительную работу. Она поможет быстро и качественно выполнить основной процесс. Для этого:

• подготовьте рабочее пространство: найдите ровную, хорошо освещённую поверхность;

• положите бумагу, чтобы видеть мелкие детали;

• позаботьтесь о ёмкости для винтиков;

• снимите ремешок с часов;

• зубной щёткой очистите переднюю и боковые поверхности корпуса.

Как открыть крышку часов

Используемые инструменты отличаются в зависимости от типа конструкции корпуса. Есть такие варианты крепления задней крышки часов:

• захлопывается;

• завинчивается;

• крепится с помощью резьбового кольца.

Защёлкивающуюся заднюю панель подденьте плоской отвёрткой или ножом в месте со специальным вырезом. Не заходите глубоко, чтобы не повредить механизм, и постарайтесь не поцарапать корпус.

С винтами справится крестообразная отвёртка нужного диаметра. Крышки на пазах по окружности откручиваются с помощью профессионального инструмента типа раздвижного ключа. Его можно заменить штангенциркулем. Вращение производите против часовой стрелки.

Если уже этот этап кажется трудно исполнимым, обратитесь в сервисный центр или мастерскую. Можно купить часы на руку с батареей со сроком службы до 10 лет.

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