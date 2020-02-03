Современный город невозможно без IP домофонии

Все чаще звучат лозунги с экрана телевизора о создании "государства в смартфоне" или программы, так называемой, диджитализации. Довольно по разному можно относится к этим срокам. Кое-кто воспринимает диджитализацию, как перевод информации в цифровую плоскость, а некоторые считают, что это более глобальные изменения в общественной жизни благодаря цифровым технологиям. Но на самом деле все они правы. Потому что цифровая трансформация является проявлением общественной цифровой революции.

Как известно, недавно были опубликованы результаты исследований самых технологических городов мира от Обсерватории Smart Sity. К сожалению Киев занял лишь девяносто второе место. При оценивании учитывался уровень здравоохранения, безопасности, мобильность и социальная активность. То есть, такие исследования не могут базироваться лишь на количестве внедренных технологий. Наоборот, основным критерием умного города можно считать показатели комфортного проживания. Таким образом учитывается качество внедренных технологий направленных на общую безопасность города, коммуникацию между властью и жителями, возможность участвовать в местных программах по благоустройству, уменьшение затрат ресурсов, энергоэффективности, а также безопасности и уровня образовательных программ.

На сегодня в Киеве уже существует программа-концепция Kyiv Smart City, но достижения выглядят достаточно скромно и на время исследований много технологических внедрений находилось лишь в тестовом режиме, когда другие участники уже демонстрировали свои возможности. Несмотря на то, что удалось достичь определенного успеха в технологизации: городского сервиса, образования, транспортной инфраструктуре, безопасности и даже экологии – впереди остается еще много работы.

В частности хотелось бы сделать упор на IP домофонии, так как возможности ее почти безграничны, но к сожалению установка оборудования происходит довольно медленно лишь только в лучших новостройках города, лучшими застройщиками. Сейчас IP домофония может выполнять функцию не только домофона, а быть надежным средством коммуникаций между управляющей компанией и жителями домов, через который возможно не только ограничивать доступ на отдельный этаж, но и оказывать информационные или рекламные объявления, принимать показатели счетчиков или подключить собственную биллинговую систему. Также очень важно то, что каждая панель имея собственную IP камеру, и свободно интегрируясь с системами видеонаблюдения, может передавать видеоданные сразу в полицию. А управление домофоном происходит со смартфона. Поэтому IP домофония должна и является неотъемлемой частью "Kyiv Smart City".

Проект разработан при участии BAS-IP