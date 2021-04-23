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пятница, 23 апреля 2021 14:37

Шкаф – украшение спальни

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Когда звучит слово "шкаф", у многих возникают ассоциации с чем-то громоздким, тяжёлым, не особо привлекательным. Но мебель "из бабушкиной спальни" уже давно в прошлом. Сегодня шкаф – произведение мебельного искусства, украшение любого интерьера, тандем красоты и функциональности. Пожалуй, по важности в спальне он занимает второе место после кровати.

  TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами
TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами

Правильно выбранная модель позволит добиться уюта в помещении, решит проблему с хранением, обеспечит порядок, позволит добиться завершённости в интерьере.

Как выбрать шкаф в спальню?

При выборе следует учитывать несколько моментов:

1. Цветовая гамма должна сочетаться с колором другой мебели в комнате.
2. Единый стиль для всей обстановки.
3. Подходящие габариты. Огромный шкаф в маленьком помещении смотрится нелепо, ограничивая свободу передвижения. Тогда как маленькая модель в значительном пространстве визуально теряется.
4. Эргономичность. Полки должны быть оптимальной глубины, вещевая штанга располагаться на высоте, соответствующей росту владельцев.
5. Качество. Хорошая мебель создаётся не на год, не на два.
6. Надёжность, безопасность.

Список можно продолжать, но эти моменты основные.

  TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами
TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами

Стоит ли купить шкаф купе?

Удобная, красивая мебель – мечта каждого. Шкаф-купе – воплощение подобных желаний. Раздвижные двери позволяют рационально использовать каждый сантиметр имеющегося пространства. Модели с зеркальными дверными полотнами визуально увеличивают пространство, расширяя стены спальни.

Специальная система, установленная на направляющих, практически бесшумная. Шкаф-купе не требует специфического ухода: чуть влажная ткань и немного моющих средств без проблем справятся с пылью, бытовыми загрязнениями.

Где купить хороший шкаф в спальню?

Мебельных магазинов много, но не все могут похвастаться качественной мебелью. TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами, где качество подтверждено сертификатами и отзывами покупателей. Из спальни можно сделать конфетку за несколько минут. Ровно столько уйдёт времени на оформление заказа. Затем своевременная доставка и Вы сможете насладиться новым шкафом. Каким он будет: створчатым или купе? Решайте сами. С остальным мы поможем.

  TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами
TABURETKA.UA – интернет-магазин с отличными шкафами
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