Сеть цветочных магазинов UFL выступит партнером HR Days 2021

Флористы UFL полностью обеспечат ежегодную конференцию HR Days 2021 авторскими букетами и композициями

Компания UFL, один из лидеров современного украинского рынка доставки цветов и подарков, стал "цветочным" спонсором ежегодной конференции HR Days 2021, которая пройдет в Киеве в конференц-отеле "Пуща" 29-30 июля. Флористы в UFL, о работе которых мы уже рассказывали 5 лет назад, полностью обеспечат данное мероприятие авторскими букетами и композициями.

2 дня программы, 4 потока, около 50 спикеров и более 500 участников – масштабы конференции HR Days 2021, посвященной тематике современного HR, более чем внушительные. Причем по формату оно тоже очень разнообразное. Организаторы планируют доклады с акцентом на масштабируемые кейсы из реальной практики, мастер-классы и игровые тренинги, воркшопы, презентации HR-решений в рамках экспо-зоны, а также неформальную часть на террасе для нетворкинга. Поэтому и объемы поставок букетов потребуются серьезные – а справиться с ними по силам только таким компаниям, как UFL.

Такая уверенность обеспечена несколькими ключевыми характеристиками работы этой сети:

• огромный выбор цветов разного типа: от роз и тюльпанов до экзотики;

• опытные флористы, составляющие композиции согласно деловому этикету;

• гарантия свежести растений – вне зависимости от страны происхождения;

• по-настоящему большие запасы цветов и всевозможного декора к ним;

• собственный брендированный автопарк для оперативной доставки.

Благодаря этому у компании UFL доставка цветов в Киеве пройдет точно в срок и в строго запланированных для мероприятия объемах, а букеты станут подлинным украшением конференции HR Days 2021.

Сеть UFL специализируется на доставке цветов и подарков с 2003 года. Она имеет фирменные салоны в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, но способна обеспечить рассылку заказов по всей Украине и даже за ее пределами. За 2020 год специалисты UFL успешно выполнили более 550 тысяч заказов.