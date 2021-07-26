Сеть цветочных магазинов UFL выступит партнером HR Days 2021

 
Ексклюзивы
1/5
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 162
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 513
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1791
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
38 Просмотров: 1188
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1530
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4113
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 324
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9828
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 792
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1287
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 576
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 15:19

Сеть цветочных магазинов UFL выступит партнером HR Days 2021

  Комментировать
Сеть цветочных магазинов UFL выступит партнером HR Days 2021
Флористы UFL полностью обеспечат ежегодную конференцию HR Days 2021 авторскими букетами и композициями

Компания UFL, один из лидеров современного украинского рынка доставки цветов и подарков, стал "цветочным" спонсором ежегодной конференции HR Days 2021, которая пройдет в Киеве в конференц-отеле "Пуща" 29-30 июля. Флористы в UFL, о работе которых мы уже рассказывали 5 лет назад, полностью обеспечат данное мероприятие авторскими букетами и композициями.

2 дня программы, 4 потока, около 50 спикеров и более 500 участников – масштабы конференции HR Days 2021, посвященной тематике современного HR, более чем внушительные. Причем по формату оно тоже очень разнообразное. Организаторы планируют доклады с акцентом на масштабируемые кейсы из реальной практики, мастер-классы и игровые тренинги, воркшопы, презентации HR-решений в рамках экспо-зоны, а также неформальную часть на террасе для нетворкинга. Поэтому и объемы поставок букетов потребуются серьезные – а справиться с ними по силам только таким компаниям, как UFL.

Такая уверенность обеспечена несколькими ключевыми характеристиками работы этой сети:

• огромный выбор цветов разного типа: от роз и тюльпанов до экзотики;
• опытные флористы, составляющие композиции согласно деловому этикету;
• гарантия свежести растений – вне зависимости от страны происхождения;
• по-настоящему большие запасы цветов и всевозможного декора к ним;
• собственный брендированный автопарк для оперативной доставки.

Благодаря этому у компании UFL доставка цветов в Киеве пройдет точно в срок и в строго запланированных для мероприятия объемах, а букеты станут подлинным украшением конференции HR Days 2021.

Сеть UFL специализируется на доставке цветов и подарков с 2003 года. Она имеет фирменные салоны в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, но способна обеспечить рассылку заказов по всей Украине и даже за ее пределами. За 2020 год специалисты UFL успешно выполнили более 550 тысяч заказов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сеть цветочных магазинов UFL выступит партнером HR Days 2021». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Умер композитор, попавший в сумасшедший дом за оскорбление российского правителя

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Запустили новую модель самолета

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14463
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11970
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 11790
&quot;Не тяни трусы на бедра, как Каменских&quot; - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
"Не тяни трусы на бедра, как Каменских" - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 7749
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 3 Просмотров: 7452
Новости компаний
Самые модные сумки осени и зимы 2021/22
Самые модные сумки осени и зимы 2021/22
Где самая вкусная пицца во Львове
Где самая вкусная пицца во Львове
Рекомендации по выбору дивана для гостиной
Рекомендации по выбору дивана для гостиной
Проверенные сайты для поиска работы за рубежом
Проверенные сайты для поиска работы за рубежом
Инверторные стиральные машины AEG: 2 разумных подхода
Инверторные стиральные машины AEG: 2 разумных подхода
Больше всего комментируют
38
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
3
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
Голосов: 1177
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть