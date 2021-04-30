Секреты удачной меблировки гостиной

Гостиная является особенной комнатой, где проводят много времени все домочадцы и где принимают гостей. Ее обустройство должно быть продуманным, функциональным и, безусловно, уютным. При выборе мебели важно учесть предпочтения всех проживающих в доме.

Taburetka.ua предлагает множество вариантов мягкой мебели

Один из главных критериев выбора обстановки — это размеры комнаты. Все предметы должны гармонично сочетаться друг с другом и грамотно вписываться в габариты помещения, не создавая эффекта загроможденности. В маленьких гостиных нелепо смотрятся большие диваны, перегруженные декором столики и громоздкие шкафы. Важно учитывать количество проживающих в квартире или доме. В гостиной места должно хватать всем.

Основное предназначение помещения, где собирается вся семья — это релакс и совместное времяпровождение с комфортом. По этой причине большое значение имеет обустройство зоны отдыха. Подходящая мягкая мебель является залогом ее удобства и уюта.

Taburetka.ua предлагает множество вариантов мягкой мебели

Современные дизайнеры интерьера рекомендуют заменить популярные раньше большие диваны, расположенные под стеной, на более практичные и стильные гарнитуры. Опытные специалисты предлагают несколько вариантов. Если пространство позволяет, можно по центру гостиной разместить просторный диван, дополненный парой кресел. В сочетании с красивым журнальным столиком выйдет уютная зона отдыха. Она может быть ориентирована на телевизор или камин.

Для малогабаритных комнат отличным решением будет небольшой диван и несколько пуфов, которые в любой момент можно поставить в удобном месте. Когда они не используются, их легко убрать. Производители предлагают интересные наборы пуфов, которые могут складываться максимально компактно.

Можно вместо них приобрести мягкие бескаркасные кресла. Они занимают совсем мало места. Для их перемещения не нужно много усилий — их вес небольшой. Ещё одним заслуживающим внимания вариантом является модульный диван. Это мебель, размер и конфигурацию которой вы можете определять сами. Она состоит из нескольких частей — модулей. Их количество подбирается под помещение. Можно самостоятельно моделировать угловую форму, прямую и даже П-образную.

Taburetka.ua предлагает множество вариантов мягкой мебели

Интернет магазин мебели Taburetka.ua предлагает множество вариантов мягкой мебели. У нас представлены разнообразные модели диванов, кресел, пуфов и прочих изделий для гостиных и других помещений.