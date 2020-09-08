С чего начать выбор шкафа?

Шкаф – важнейший предмет мебели. Сложно без него любому: барахольщику, минималисту. Согласитесь, что у всех есть вещи, которые нужно где-то хранить: одежда, обувь, постельное бельё, полотенца, многое другое. Шкаф помогает легко сохранять порядок, быстро находить необходимое (при условии, что всё находится на своих местах), является изюминкой интерьера. Поэтому купить шкаф – задача непростая, требующая основательного подхода.

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Угловой шкаф – король рациональности

Как не крути, но шкаф довольно объёмный предмет мебели. Чтобы не занять им всё свободное пространство, необходимо серьёзно подумать над его местоположением и конструкцией.

Многие не любят углы из-за их малой функциональности. Но разместите в один из них шкаф, сразу же убьёте двух зайцев – рационально используете имеющееся пространство, получите шикарную зону для хранения.

Угловой шкаф купе – реальная экономия пространства

Планировка некоторых помещений в наши дни не позволяет в углу разместить шкаф с классическими распашными дверками. Стоит ли тогда отказываться от угловой модели? Конечно же, нет. Ведь для того, чтобы обеспечить свободный доступ к полкам и ящикам, часто используют шкаф купе.

Это решение для маленьких комнат, где экономия пространства жизненно необходима. При этом всё выглядит эстетично, аккуратно, никак не ухудшает функциональность.

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Готовые шкафы – удобно и экономно

Сегодня стало модно – изготавливать мебель под заказ. Это логичный выбор, когда есть особенности планировки помещения и большой бюджет. Но для тех, у кого стандартные комнаты, нет особых пожеланий и отсутствует желание переплачивать, подойдут уже готовые шкафы. Тем более, что сегодня в магазинах представлены варианты на любой вкус. Главное определиться, чего вы хотите, и целенаправленно искать желаемое. Не стоит также забывать, что изготовление мебели занимает время, а оно, как известно, дороже золота.

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Где же купить шкаф купе, распашной или угловой шкаф? Можно ходить по множеству салонов мебели, а можно, не выходя из дома, подобрать шикарный вариант, посетив интернет-магазин TABURETKA.UA.

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