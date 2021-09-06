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Прозреть за 10 минут: как лечат катаракту в Полтаве

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Катаракта - это существенная причина ухудшения зрения у людей старше 40 лет. И главная причина полной потери зрения, утверждают эксперты Минздрава. Такой диагноз требует быстрых действий и профессионального подхода. Поскольку при катаракте лечение без операции невозможно, пациент должен обратиться в прогрессивную офтальмологическую клинику.

Как распознать начало катаракты

Помутнение хрусталика происходит постепенно. Прежде всего возникает дискомфорт при зрительном восприятии предметов или людей, при чтении, "размытость объектов". Врачи выделяют основные признаки катаракты:
- Нарушение зрения в сумерках, нечеткое зрение в целом;
- Чувствительность к свету, источник искусственного света как бы "сияет";
- Смена в восприятии цветов, они кажутся тусклыми;
- Появление эффекта "задвоения" в одном глазу.

  Главный врач Медцентра Мировоззрение, ведущий офтальмолог Шаткун Андрей Анатольевич удачно оперирует сложные случаи катаракты. Фото: svitoglyad
Главный врач Медцентра Мировоззрение, ведущий офтальмолог Шаткун Андрей Анатольевич удачно оперирует сложные случаи катаракты. Фото: svitoglyad

В зависимости от стадии катаракта проявляется по-разному: от "тумана" перед глазами до внешнего помутнения зрачков. В конце концов происходит полное повреждение глаза изнутри, и тогда искусственный хрусталик невозможно установить. Поэтому лечение не стоит откладывать. Существуют данные, что обычно болезнь развивается в течение 6-10 лет. На практике катаракта очень индивидуальна и способна быстро переходить к новой стадии.

Лечение катаракты: что ждет пациента

Первым этапом станет детальное обследование. Офтальмолог должен выяснить вид катаракты, степень ее развития, общее состояние глаза и зрения. Для этого понадобится один визит продолжительностью 1-1,5 часа.

Следующий шаг при катаракте - операция. Врач удаляет помутневший хрусталик и на его место устанавливает искусственный. Процедура длится 10 минут. Происходит под местной анестезией, пациент ничего не чувствует. Через сутки зрение восстанавливается.

После операции не остается шрамов или других косметических дефектов. Понадобится лишь контрольный визит к врачу и кратковременный прием медикаментов.

Какой нужен хрусталик

Медики разработали разные типы искусственных хрусталиков. От такой линзы зависит качество зрения после удаления катаракты. Наиболее распространенными являются хрусталики, которые позволяют:
- Видеть без очков только далеко или только близко;
- Без дополнительной коррекции хорошо видеть на разных расстояниях, но менее ярко;
- Иметь хорошее зрение на относительно далеком и относительно близком расстоянии (но очки могут понадобиться)
- Восстановить зрение, когда помутнение хрусталика обременено астигматизмом.

Кроме того, линзы отличаются по производителю и стоимости. Диапазон цен на операцию, включая хрусталик, составляет от 8 до 45 тыс. грн. Чтобы окончательно определиться с типом линзы, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого варианта и прислушиваться к советам врача.

Как выбрать клинику для лечения катаракты

Современное медицинское учреждение должно иметь высококлассную аппаратуру для диагностики и лечения, а также медиков с высокой компетенцией. Медицинский центр "Свитогляд" в Полтаве отвечает всем этим требованиям. Здесь специализируются на лечении катаракты, глаукомы, патологиях сетчатки и макулы. Также обследуют детей, имеют собственную оптику.

Ведущий врач Медцентра "Свитогляд" - Шаткун Андрей Анатольевич - имеет опыт работы в офтальмологии более 16 лет. Удачно оперирует сложные случаи. Постоянно повышает квалификацию, является членом европейских союзов хирургов-офтальмологов.

Благодаря сочетанию технологий и опыта в офтальмологическом центре "Свитогляд" достигают высоких результатов лечения. Пациенты восстанавливают зрение и учатся, как сохранить его на длительное время.

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