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среда, 26 января 2022 17:36

Программный РРО это дополнительное бремя или новые возможности для бизнеса?

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30.11.2021 года Верховной Радой Украины принят Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" - законопроект № 5600, согласно которого с нового года обеспечено право всем Украинским потребителям на получение фискального чека. Это в частности обязывает физических лиц-предпринимателей - ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Таких ФЛП по состоянию на 18 января 2022 года зарегистрировано уже более 250 тысяч. Ежедневно регистрируется около 10 тысяч новых ФЛП, которые устанавливают регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРО).

Подавляющее большинство регистраторов это ФЛП на едином налоге 2 и 3 группы которые используют программные регистраторы (ПРРО).

*(ФЛП – физическое лицо предприниматель; РРО - регистраторы расчетных операций; ПРРО - программные регистраторы расчетных операций)

В Украине действует 13 различных компаний, которые предлагают свои программные решения для программы РРО, для установки программного РРО на смартфон или компьютер или через веб-сайт.

Также можно установить ПОС терминал через который оплата осуществляется картами и там уже будет интегрирован РРО.

При этом, программное обеспечение предусматривает:

● возможность аналитики продаж;
● возможность определения какой товар продавался в течение дня, недели или месяца;
● какова общая выручка,
● какова динамика продажи того или иного товара;
● через терминал можно определять права кассиров;
● регистрировать новые кассы удаленно;
● определять кто в бизнесе за что отвечает и кто к чему имеет доступ;
● возможность брендирования чеков
● введение комментариев к тому или иному клиенту, который воспользовался услугами или приобрел товар.

**(ПОС терминал - электронное программно-техническое устройство для приема платежных карт)

С помощью РРО можно определить средний чек или делать любую аналитику, которая будет полезной для любой маркетинговой активности. Стоимость услуги около 125 гривен в месяц не зависимо от количества точек, такое обслуживание значительно усилит любой бизнес, который до этого велся в тетрадях торговца любого ФЛП, который предоставляет услуги.

Такие действия государством принимаются для прозрачной экономики чтобы крупный бизнес не злоупотреблял и не уклонялся от налогообложения за использование ФЛП измельчений, или другие схемы, которые используются.

Первое, с чем сталкивается ФЛП, который планирует работать с РРО и ПРО - это регистрация. Регистрация РРО осуществляется в контролирующем органе по основному месту учета субъекта хозяйствования.

 

Процесс регистрации РРО включает в себя:

● подача ФЛП в Государственную налоговую службу (ГНС) заявления о регистрации РРО;
● после получения заявления не позднее 2 рабочих дней, ГНС принимает решение о возможности регистрации РРО;
● формирует и резервирует фискальный номер РРО в информационно-телекоммуникационной системе ГНС.
● после чего ГНС в центр социального обслуживания (ЦСО) подает справку о резервировании фискального номера PPO в день резервирования фискального номера РРО;
● после получения справки ЦСО выдает ФЛП справку об опломбировании PPO,
● далее ЦСО в ГНС направляет копию справки об опломбировании РРО и акт ввода в эксплуатацию РРО.
● в конце, ГНС субъекту хозяйствования предоставляет регистрационное удостоверение РРО.

Процесс регистрации РРО, с учетом задействованных ГНС, ЦСО, занимает от 8 до 9 дней и требует создания около пяти документов.

*** (ЦСО - центра социального обслуживания; ГНС-Государственная налоговая служба)

Процесс регистрации ПРО занимает у ФЛП не более 2 дней и требует создания двух документов, во время регистрации каждому ПРО фискальным сервером ГНС автоматически формируется и присваивается фискальный номер.

Процесс регистрации ПРРО:

● ФЛП составляется заявление о регистрации программных РРО;
● фискальным сервером осуществляется автоматизированная обработка заявления;
● ФЛП, который зарегистрировал ПРО, подает уведомление о предоставлении информации относительно квалифицированного сертификата открытого ключа с информацией об идентификаторе ключа из сертификата, который используется для подписи, в отношении того работника, которому предоставлены полномочия проводить расчетные операции.

Если у Вас возникли вопросы относительно данного закона, регистрации РРО, ПРО для ФЛП, или иные вопросы по поводу законов или нововведений Украины, Ясинецкий Олег и Ковальчук Виталий с радостью помогут Вам!

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26
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