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вторник, 24 декабря 2019 12:56

Полтавская политехника стала лидером области среди вузов

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Полтавский технический университет получил новое название - Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Сегодня университет (сокращенно - Национальный университет имени Юрия Кондратюка, без аббревиатур. - ГПУ) - лидер области на рынке образовательных услуг. Об этом свидетельствует позиция в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины. Здесь университет занимает 50-ую позицию. Среди высших учебных заведений Полтавы, подчиненных Министерству образования и науки Украины, занимает первое место.

Автор: Ольга Стенько
  Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко представляет заведение после ребрендинга
Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко представляет заведение после ребрендинга

Материально-техническая база вуза насчитывает более 120 учебных и научно-исследовательских лабораторий и современных интерактивных классов, международные центры Польши, Германии, Великобритании, США, Черногории, Бельгии, Азербайджана.

Территория университета - пример современного многофункционального кампуса европейского уровня с комфортным учебным и социальным пространством. В 2019 году университет получил 4 место в Украине в международном рейтинге экологичности кампусов.

Кроме того, 12 лет назад университет подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Национальной академией наук Украины. Итоги совместной научной деятельности подводят на ежегодной научной конференции. Третий год конференция имеет статус международной. Партнеры университета - почти 40 внешних ученых и научных учреждений.

"15 лет назад я возглавлял комиссию Минобразования и науки по аккредитации этого учебного заведения. Тогда имел честь подписать выводы комиссии и поздравить заведение с тем, что соответствует самым высоким стандартам высшего образования нашего государства. За эти годы университет только получил новые достижения", - оценил работу университета ректор Запорожской политехники, профессор Сергей Беликов.

Автор: Ольга Стенько
  Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко открывает XII Международную научно-практическую конференцию НАН Украины и Университета "Академическая и университетская наука - результаты и перспективы"
Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко открывает XII Международную научно-практическую конференцию НАН Украины и Университета "Академическая и университетская наука - результаты и перспективы"

"Это переименование знаковое. Видим прекрасный результат за короткое время. Есть, чем гордиться коллективу и ректору. Полтава присоединилась к сети политехник Украины и мира", - отмечает президент Малой академии наук Украины, академик НАН член Наблюдательного совета университета, профессор Станислав Довгий.

"В Большой хартии университетов сказано, что университет - учреждение, которое обеспечивает студентов знаниями, которые постоянно обновляются. Конечно, важно знать содержание справочников и пособий. Но чтобы страна процветала, ее продукция была востребована на мировом рынке, наполняла бюджет, нужно, чтобы она была основана на новых знаниях. Так происходит в мире. Мне приятно отметить, что вы работаете, выполняя эту установку. Спасибо вам за это", - отмечает первый вице-президент Национальной академии наук Украины, академик НАН, председатель Наблюдательного совета Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Антон Наумовец.

Автор: Ольга Стенько
  Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко представляет заведение после ребрендинга
Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко представляет заведение после ребрендинга
Автор: Ольга СТЕНЬКО
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