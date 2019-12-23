Полтавская политехника стала лидером области среди вузов

Полтавский технический университет получил новое название - Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Сегодня университет (сокращенно - Национальный университет имени Юрия Кондратюка, без аббревиатур. - ГПУ) - лидер области на рынке образовательных услуг. Об этом свидетельствует позиция в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины. Здесь университет занимает 50-ую позицию. Среди высших учебных заведений Полтавы, подчиненных Министерству образования и науки Украины, занимает первое место.

Автор: Ольга Стенько Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко представляет заведение после ребрендинга

Материально-техническая база вуза насчитывает более 120 учебных и научно-исследовательских лабораторий и современных интерактивных классов, международные центры Польши, Германии, Великобритании, США, Черногории, Бельгии, Азербайджана.

Территория университета - пример современного многофункционального кампуса европейского уровня с комфортным учебным и социальным пространством. В 2019 году университет получил 4 место в Украине в международном рейтинге экологичности кампусов.

Кроме того, 12 лет назад университет подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Национальной академией наук Украины. Итоги совместной научной деятельности подводят на ежегодной научной конференции. Третий год конференция имеет статус международной. Партнеры университета - почти 40 внешних ученых и научных учреждений.

"15 лет назад я возглавлял комиссию Минобразования и науки по аккредитации этого учебного заведения. Тогда имел честь подписать выводы комиссии и поздравить заведение с тем, что соответствует самым высоким стандартам высшего образования нашего государства. За эти годы университет только получил новые достижения", - оценил работу университета ректор Запорожской политехники, профессор Сергей Беликов.

Автор: Ольга Стенько Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко открывает XII Международную научно-практическую конференцию НАН Украины и Университета "Академическая и университетская наука - результаты и перспективы"

"Это переименование знаковое. Видим прекрасный результат за короткое время. Есть, чем гордиться коллективу и ректору. Полтава присоединилась к сети политехник Украины и мира", - отмечает президент Малой академии наук Украины, академик НАН член Наблюдательного совета университета, профессор Станислав Довгий.

"В Большой хартии университетов сказано, что университет - учреждение, которое обеспечивает студентов знаниями, которые постоянно обновляются. Конечно, важно знать содержание справочников и пособий. Но чтобы страна процветала, ее продукция была востребована на мировом рынке, наполняла бюджет, нужно, чтобы она была основана на новых знаниях. Так происходит в мире. Мне приятно отметить, что вы работаете, выполняя эту установку. Спасибо вам за это", - отмечает первый вице-президент Национальной академии наук Украины, академик НАН, председатель Наблюдательного совета Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Антон Наумовец.

Автор: Ольга Стенько Ректор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", профессор Владимир Онищенко представляет заведение после ребрендинга