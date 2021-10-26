Почему популярны китайские электроавтомобили?

Электромобили давно перестали быть новинкой автопрома, они уверенно передвигаются по дорогам большинства стран мира. И в отличие от машин производства известных европейских и американских концернов китайские электроавтомобили более распространены и пользуются особым вниманием у водителей. В чем причина популярности китайских электрокаров, читайте в данной статье.

Как купить китайский электромобиль?

Электромобиль из Китая: цена и другие плюсы

Эксперты авторынка отмечают неуклонно распространяющуюся тенденцию: все чаще покупатели обращают взор на продукцию китайской автомобильной промышленности. И причин тому несколько:

• Цена. Стоимость новой электромашины из Китая ниже на 15-20% по сравнению с ценой электрокара того же класса из Европы или США. Причина низкой стоимости вовсе не посредственное качество продукции и дешевое сырье для изготовления. Правительство КНР субсидирует автозаводы, стимулируя развитие отрасли. Это дает стимул производителям на разработку новых моделей, открытие заводов, выпуск большого количества автомобилей, коих неспособен переварить рынок Поднебесной. Переизбыток электромобилей уходит на экспорт, успешно завоевывая европейские, азиатские, американские и другие рынки. Диапазон цен также разнообразен: самый недорогой китайский электроавтомобиль стоит от $4,5 тыс., премиум – от $20 тыс. и выше;

• Большой выбор моделей машин. Китайский автопром предлагает разнообразные электромобили, начиная с семейных седанов и заканчивая дорогими престижными кроссоверами. Не лишним будет упомянуть и комплектацию машин, на которую китайцы совсем не скупятся, устанавливая виртуальные приборные панели, климат-контроль, запуск без ключа, синхронизацию со смартфоном и другие опции даже на недорогие машины;

• Техническое оснащение. Китайские производители стремятся использовать самое лучшее для своего электротранспорта. Они охотно пользуются качественной продукцией известных брендов – аккумуляторами CALT, SAMSUNG SDL и другими устройствами, чтобы увеличить запас хода и улучшить другие технические показатели;

• Обслуживание и эксплуатация. Украинского покупателя электрокара из Поднебесной в первую очередь интересует развитие инфраструктуры электрозаправок в Украине. Сообщаем, что с этим дела обстоят совсем неплохо. За прошлый год количество электрозаправок увеличилось в десятки раз и сейчас по всей стране их насчитывается более тысячи. Основная масса сконцентрирована в больших городах – например, в Киеве их более 240, в Одессе – 58, в Ужгороде – 68. Примерно 10% - это быстрозарядные станции. И это не предел, так как спрос на общественные электрозаправки растет год от года. Кроме того, владелец электроконя может приобрести собственную зарядную станцию: цена вопроса от $480 до $600 за единицу. С техническим обслуживанием тоже нет проблем – многие СТО уже освоили китайскую продукцию и наперебой предлагают услуги по диагностике и ремонту, а также периодическому сервисному обслуживанию автомобилей из Поднебесной. Сервис электрокарам требуется каждые 30 тыс. км, потому что устройство электромотора проще, чем двигателя внутреннего сгорания.

Как купить китайский электромобиль?

Лучший и проверенный способ – обратиться к дилеру VOLT AUTO в Киеве или Одессе. После обращения к экспертам в данном направлении все Ваши заботы о покупке и доставке авто из Китая закончатся. Купить как б/у так и новый элетромобиль в Китае с доставкой морским транспортом помогут специалисты компании. Покупателю нужно только выбрать и оплатить модель, соответствующую запросам по комплектации, техническому оснащению и цене. Электромашина из Китая прибудет примерно через 2-3 месяца и поступит к владельцу после таможенной очистки и официального оформления покупки в сервисном центре МВД.